Avanzan gestiones para que el aeropuerto de Encarnación opere vuelos que lleguen a Posadas durante las obras

miércoles 06 de abril de 2022 | 11:17hs.

Con las obras en el aeropuerto de Posadas en marcha, están avanzadas las conversaciones para que los vuelos que deben salir y llegar a Posadas, operen desde el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub Gonzaléz, en Encarnación. Sería entre tres y cuatro meses, lo que se estima que durarán los trabajos en el aeropuerto posadeño.

En ese sentido, según dio a conocer Alcides Brizuela, coordinador de aduanas de Encarnación, en los próximos días habrá una reunión entre las autoridades de ambas ciudades para dejar plasmado el acuerdo y las medidas a tomar para que el paso fronterizo sea lo más ágil posible para los viajeros.

“Vamos a hacer una reunión de área de Control Integrado extraordinaria con las autoridades locales y de Posadas y vamos a buscar la manera nosotros como autoridades de fronteras, la mayor agilidad posible para que esto no se no se interrumpa y no se vea un obstáculo para que se pueda utilizar el aeropuerto internacional de Encarnación”, manifestó Brizuela.

En cuanto al traslado de una ciudad a otra, el funcionario indicó que la idea es “darle un tratamiento especial a los ciudadanos argentinos que vienen y bajan en el aeropuerto de Encarnación, para que puedan realizar los trámites migratorio lo más rápido posible para que no se sienta tanto la diferencia de distancia. Trabajar estrechamente tanto con el organismo de seguridad del puente que es la Gendarmería Nacional para poder agilizar el cruce en el puente. Hablamos del vehículo que transporte a los pasajeros, seguramente será de la empresa aerolínea y también para quienes dejan su auto particular en el aeropuerto” señaló

Por otra parte, en los últimos días, aviones de distintos portes se encuentran probando la pista de aterrizaje del aeropuerto Teniente Amín Ayub Gonzaléz. Según explicaron se trata de una inspección técnica de la pistas y las luces entre otras cosas.

“Sobrevuelan, bajan y suben, probando que todo quede en perfectas condiciones”, finalizó Brizuela.

