Liga de Puerto Rico Mandiyú y Belgrano ganaron y son escoltas en su zona

miércoles 06 de abril de 2022 | 12:30hs.

Mandiyú de Garuhapé y Belgrano de El Alcázar ganaron sus respectivos compromisos por la sexta fecha y se ubicaron como escoltas de Atlético Garuhapé en la zona norte de la Liga Regional de Puerto Rico. De esta manera el próximo domingo se vienen encuentros vibrantes en el grupo.

Ayer martes por la noche, Belgrano de El Alcázar superó como visitante 3 a 1 a Atlético Demisiones en Capioví y se ubicó en el segundo puesto con 9 puntos a dos unidades del líder Atlético Garuhapé. Los goles para Belgrano convirtieron Juan Pablo Ramos, Alejandro Días y Roberto Días. En tanto que, para los locales convirtió Alejandro Reckziegel.

Por otro lado, Mandiyú de Garuhapé ganó en su casa a Papel Misionero de Capioví por 3 a 2 en un gran primer tiempo, ya que todos los gritos fueron en esa etapa, por lo que los anfitriones también suman 9 unidades. Para el elenco garuhapeño convirtieron José Paniagua, Enzo Benítez y Facundo Gómez. Con respecto a la visita que empezó ganando el cotejo, pero se lo dieron vuelta, hicieron los goles Teófilo Benítez y Eduardo Chambiqué.

Con los resultados que se dieron, Belgrano suma 9 puntos y una diferencia de gol de +3, en tanto que Mandiyú suma la misma cantidad de puntos, pero con diferencia de gol -1. La séptima fecha va a desarrollarse de la siguiente manera:

Papel Misionero vs. Atlético Garuhapé

Mandiyú vs. Belgrano

Atlético Demisiones vs. 25 de Mayo de Puerto Rico

Hoy día miércoles se va a completar la tercera fecha de la zona sur, compromiso suspendido por falta de energía eléctrica entre Atlético Leoni y Timbó de Jardín América. El encuentro se encontraba sin goles y se desarrolló hasta los 21 minutos del primer tiempo.

Los locales invictos en el grupo, tiene cuatro compromisos ganados sobre cuatro jugados quieren seguir con la buena racha, en tanto que el verde jardinense en caso de cosechar la victoria se ubicaría como único escolta, suma ahora 5 puntos y si gana iría a 8 unidades.