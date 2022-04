Hogares de Virasoro: esta semana finaliza la ronda de declaraciones

miércoles 06 de abril de 2022 | 17:30hs.

Esta semana finalizarán la ronda de declaraciones, por los casos de supuestos abusos cometidos en los hogares María de Nazaret y Rincón de Luz de Gobernador Virasoro.

Una vez culminada las declaraciones, citarían a declarar a Sonia Andrea Prystupczuk, principal acusada.

El viernes 8 de abril habrá una marcha provincial con el objetivo de pedir justicia por los niños que están en los hogares para menores.

El abogado querellante Eduardo Etchegaray Centeno se refirió a los detalles de la causa, que acumula una treintena de declaraciones, donde se relata lo que fueron viviendo los niños de los hogares María de Nazaret y Rincón de Luz de Gobernador Virasoro en los últimos años.

“La justicia está lentísima, y a causa de eso, estoy seguro, no se evitó la muerte de Claudio Flores. Y digo ‘la muerte’ porque cada día que pasa, cuando escucho más testimonios de víctimas, dudo más que eso haya sido un suicidio. ¿Por qué? Porque no hay ningún testimonio que me diga que Claudio Flores podía haber tomado esa decisión. Se están esperando pericias. Es muchísimo el tiempo que se está esperando. Fue el 15 de febrero, no está claro quién lo encontró, quien lo bajó de donde estaba, si fue el hermano o no. La justicia caratula como ‘muerte dudosa’”, señaló el defensor en una emisora capitalina.

Aseguró, sin dar nombres, que “hay gente que estuvo en el lugar (del fallecimiento de Claudio) que también dudan que él haya tomado esa decisión. Primero los hermanos y familiares, porque era un chiquito que tenía proyectos, quería trabajar, tenía una entrevista de trabajo el 23 (de febrero)”.

En este sentido, dijo que “hasta hoy (martes) Sonia Andrea Prystupczuk, no declaró. Todavía no fue citada, y el fiscal Julio Aníbal Cazarré me dijo ayer (lunes) que se tomaba la última ronda de declaraciones, y ahí formalizaba algún tipo de imputación (hacia Prystupczuk). Quiero aclarar que hoy se investigan tres causas donde Sonia Andrea Prystupczuk podía estar involucrada: la primera es por incumplimiento de deberes de funcionario público iniciada por Leandra Alvez, la segunda es la muerte de Claudio, y la tercera, a raíz de todos los testimonios que surgieron, el fiscal abrió una investigación que se llama ‘Ministerio Público Fiscal Investiga Delitos de Abuso y Maltrato Infantil’. Ahí, en este último, están todos los testimonios que se escuchan mediáticamente. Yo me presenté ayer con una de las víctimas, una querella de una madre que pide saber qué pasó con su hija que contó situaciones de abuso sexual, de intento de suicidio”, explicó Etchegaray.

En relación a las víctimas y sus familias, el abogado dijo: “Son personas re vulnerables. A la madre le sacaron a la hija argumentando que su hogar era inestable. La justicia le sacó a la hija, y ‘mirá lo que le pasó a mi hija’, me dijo. Sonia la castigó con 30 días de encierro, habiendo sido abusada antes. La chica incluso, al pasar los días, le reclama a Sonia, y esta le pega una cachetada. La chica se escapa del hogar y se va a lo de su abuela. Juntas con la abuela van a la Comisaría para hacer la denuncia, y ahí ¿qué le dijeron? Volvé al hogar o te llevamos con la policía. Todos actuaron mal con esa chica: desde las cuidadoras, Sonia, los que la atendieron cuando quiso hacer la denuncia, todos. Hay un dato que la chica tiró: Que quien la abusó en la calle era conocido de la primera víctima, o sea, estaba vinculado al hogar”.

El querellante aclaró que “cada hecho delictivo, cada imputación tiene su pena. Y va a haber una acumulación de penas. ¿Cuántos hechos uno ya conoce? Y eso tiene su pena. Pedimos igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque un ciudadano común no puede pedir dos eximiciones de prisión. ¿Por qué Sonia tiene el privilegio? ¿Por qué no es igual?”.

“Se le debe creer a la víctima, se le debe creer a los chicos que contaron en primera persona lo que sufrieron. Por eso yo soy optimista, y sé que la verdad va a llegar en esta causa. Son demasiadas pruebas contundentes. Lamentablemente llega tarde”, remarcó.

Pedido de justicia

Se está organizando una marcha bajo la consigna “Marcha Provincial por la Niñez” pidiendo justicia para el próximo viernes 8 de abril, donde exigirán cárcel para Sonia Prystupczuk y todos aquellos que cometieron torturas y abusos contra los menores en los hogares, e intervención judicial a los hogares.

Adhirieron hasta ahora Goya, Paso de los Libres, Corrientes capital y Mercedes, y su epicentro será Virasoro, lugar donde se concentrarán en la plaza Libertad a las 19.30. Apoya esta iniciativa la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.