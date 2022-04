Emergencia: subsidios para 256 productores afectados en la zona de Ituzaingó

miércoles 06 de abril de 2022 | 8:25hs.

En su paso por Ituzaingó, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, entregó subsidios a 256 pequeños productores locales y de Apipé, quienes recibieron en la ocasión entre 70 mil y 150 mil pesos, por las pérdidas que le produjeron la sequía y el fuego.

Respecto a la sequía histórica y los incendios que sufrió en el último tiempo Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés señaló en la entrega, que, Si bien “no fueron momentos fáciles”, dijo que “ante esta situación tome una decisión, algo que no tiene precedente en Corrientes: los productores rurales no van a pagar impuestos a la Provincia porque necesitamos que se recuperen, que esa plata vaya a sus bolsillos”. Además “comenzamos a distribuir en toda la zona pastura, a ver ahora el tema de alimentos, porque el que no sabe estamos esperando a que no haya heladas”, comentó. En ese marco, Valdés advirtió que “para los que creen que los efectos del fuego ya pasaron, todavía no, y tal vez lo peor puede estar por llegar si tenemos heladas tempranas”.

Por su parte, el ministro Claudio Anselmo, dijo que “se trata de una medida de apoyo, en conjunción con otras tantas para lograr la continuidad de las actividades del aparato productivo, en este caso la mayoría son ganadores, pero también hay agricultores y apicultores, que se ven beneficiados con estas ayudas económicas”.

Asimismo, indicó que la Provincia también asiste al sector con la distribución de alimentos, forrajes, con miles de rollos de pastos, distribuidos en localidades, fundamentalmente en la zona norte, una de las más afectadas, sumado a la donación de materiales y elementos que llegaron de diversos puntos del país.

Antes de entregar el subsidio a los productores, Valdés pasó por el Cuartel de bomberos Voluntarios de Ituzaingó donde hizo entrega de un subsidio de un millón de pesos. Este nuevo aporte, se suma al entregado anteriormente por cinco millones de pesos, los cuales serán destinados a la construcción de un nuevo cuartel de Bomberos.