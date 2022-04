Horror en Iguazú: autopsia ratificó la saña con la que fue asesinado bruno Méndez

miércoles 06 de abril de 2022 | 6:06hs.

Mientras se espera que durante la jornada de mañana sea llevado a prestar declaración indagatoria Jonathan Nazareno “Polaquito” Ferreira (33), detenido y acusado desde el lunes de asesinar a puñaladas a Bruno Méndez (25) y abusar durante varias horas de la novia de este último en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, ayer se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al fallecido.

De acuerdo a los datos proporcionados a este matutino por fuentes ligadas a la investigación por el tremendo hecho, trascendió que Méndez recibió cuatro lesiones punzantes en el cuerpo. Tres de ellas en un sector izquierdo del pecho, debajo de la axila en donde cada una perforó el pulmón y la restante en la base de la arteria aorta.

Se agregó que esta última lesión sería la que terminó causando la muerte del joven.

Los estudios fueron realizados en la Morgue Judicial y luego del mediodía de ayer fueron liberados para que sean entregados a sus familiares para velatorio y posterior inhumación.

En el marco de las investigaciones hechas hasta el momento se espera que en las próximas horas el sumario policial sea remitido al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, quien será el encargado de tomar declaración indagatoria al acusado, quien por estas horas continúa alojado en el sector celdas de la Unidad Regional V.

Por otro lado, en torno al estado de salud de la joven de 18 años que logró huir de la escena del crimen durante la mañana del lunes dentro del domicilio ubicado sobre calle Artigas, se sabe que está bajo constante asistencia psicológica por parte de profesionales del gabinete interdisciplinario de la Policía de Misiones.

Se espera que en los próximos días sean remitidos al juzgado los resultados de la pericia realizada por los profesionales que intervinieron en su contención.

Además, uno de los temas que deberán evaluar los pesquisas es de qué manera será llevada a prestar declaración testimonial la joven ya que no sólo fue testigo del asesinato de su pareja sino que también padeció el violento ataque sexual por parte del detenido.

Es por eso que no se descarta que ante las características particulares de lo sucedido, la muchacha pueda contar lo que padeció mediante entrevista en Cámara Gesell, más allá de ser mayor de edad.

Cabe mencionar que ya declaró en sede policial y brindó detalles puntuales de cómo se suscitaron los hechos dentro de la vivienda y cómo logró poder pedir auxilio y ser rescatada por un vecino que la escuchó.

Preocupación familiar

En paralelo a la investigación judicial en curso, familiares del joven asesinado se mostraron inquietos y muy preocupados ante una posible liberación del detenido. Argumentaron que en ocasiones anteriores ya fue liberado por otros episodios menores y que en todas esas oportunidades fue vital la intervención de sus progenitores.

Durante toda la jornada de ayer los allegados a Méndez difundieron a través de distintas redes sociales un desesperado pedido de justicia para su ser querido y convocaron a todos los medios de comunicación, nacionales y provinciales, a que difundan lo sucedido y así evitar que el acusado sea liberado.

“La Policía no nos dice nada, fuimos al juzgado y no hay nada porque no se elevó el expediente. Nuestro mayor miedo es que la familia de él (detenido) pague una fianza y en pocos días verlo caminando en el barrio como si nada hubiera pasado” , indicó un joven familiar de la víctima en diálogo con El Territorio.

“A nosotros no nos dejaron pasar el cono hasta que se llevaron el cuerpo; es más, nadie nos avisó lo que pasó. Pero el papá y la mamá del Polaquito (acusado) estaban ahí. Incluso la camioneta del dueño de la casa ingresó al lugar. No había ninguna cinta ni nada. Ellos podían modificar la escena”, reclamó el mismo entrevistado.

Según detallaron los familiares, éstos se acercaron después que llevaron el cuerpo, cuando la Policía liberó el tránsito en la calle Artigas, y allí les dijeron que los restos de Méndez habían sido llevados a la capital provincial para autopsia.

Sin embargo luego se encontraron con otra cosa: “A la tarde empezamos a preguntar por el cuerpo, a qué hora llegaría para velarlo y esas cosas. Después mi tía fue al hospital y se enteró que el cuerpo estaba ahí y esperaban que firmen el consentimiento para mandarlo a Posadas”.

Por otro lado, los propietarios de la vivienda donde ocurrió el horrendo hecho y a la vez padres del acusado, habrían realizado una exposición en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional V en donde alertaban de supuestas amenazas por parte de los familiares de las víctimas quienes habían adelantado la intención de incendiar la vivienda en represalia de lo ocurrido.

Es por ello que el lunes por la tarde retiraron muebles de la citada propiedad.

El cuerpo del joven arribó pasadas las 18 de ayer y lo trasladaron a la sala velatoria del barrio Las Leñas. En tanto que la inhumación será durante la jornada de hoy en el cementerio “El Salvador”.