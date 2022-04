miércoles 06 de abril de 2022 | 6:03hs.

A cuatro días de la muerte de Gabriel Elías Rosas, el joven de 20 años que falleció casi en el acto a causa de las graves lesiones que sufrió al ser embestido desde atrás por una camioneta cuando circulaba en motocicleta sobre la avenida San Martín del Kilómetro 11 de Eldorado, la familia del chico continúa más que consternada por lo ocurrido. Por este hecho está detenida una joven de 22 años como presunta responsable del hecho.

Entre el dolor por la pérdida de su hijo y el inevitable pedido de Justicia, Verónica Rosas resumió algunos de los sentimientos que atraviesan por estas horas por su cuerpo tras la repentina partida y en diálogo con el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva, dio detalles de las circunstancias del trágico suceso.

En primera instancia la mujer sostuvo que al momento del hecho, se estima que cerca de las 4.45 del sábado, su hijo fue en busca de su novia, quien a esa hora de la madrugada regresaba de un evento. “Ella le llamó y él le fue a buscar, ella le estaba esperando en la avenida y cuando faltaban 50 metros para llegar vino esta camioneta y lo llevó por delante, dejándolo tirado a mi hijo sobre la calle, sin mirar atrás, sin piedad, nada”, narró la madre.

Sobre cómo tomó conocimiento del suceso, comentó: “Su novia llamó a un amigo que vive a tres casas de mi casa porque no quería llamarme directamente. Habló con el chico este, el chico vino, golpeó la puerta a mi papá pero no le dijo que había fallecido porque mi papá ya es mayor y de ahí me llamó a mí y me dijo que Elías había tenido un accidente. ‘Te voy a pasar con la novia’ me dijo, el chico tampoco me quiso decir que había fallecido en el acto”.

También agregó que las horas posteriores al siniestro vial fueron las más complicadas porque su única misión era obtener datos de la camioneta que había protagonizado la colisión. Para ello, reconoció que toda la familia pidió mediante distintas redes sociales que toda persona que pudiera tener datos que ayuden a la pesquisa fueran notificados a ellos o a la Policía.

“Empezamos a subir estados para ver si alguien había visto la camioneta, hicimos viral por las redes y ahí empezaron a llegar informaciones hasta que después escuchamos que se entregó casi a las dos de la tarde la señorita esta, si se puede llamar así”, añadió.

Por otro lado aclaró que hasta el momento no tuvieron contacto con los padres o algún familiar cercano a la joven detenida y que la única información que tenían era que el lunes debía presentarse en audiencia indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado. Aunque desconocían si continuaba detenida.

Sobre la vida que llevaba Elías, comentó que era una persona muy apasionada a la peluquería y que siempre se caracterizó por ser un chico muy activo.

“Su pasión era la peluquería, era el peluquero del barrio, todos le buscaban para cortarse el cabello, tenía el sueño de tener su peluquería, siempre me decía 'Mamá yo quiero para mi peluquería’, hizo cursos de panadería, confitería y después entró en la YPF y en las horas libres cortaba el cabello”, recordó Verónica, quien adelantó que el domingo hará una venta de pollos en su hogar con el fin de recaudar fondos para poder costear los gastos del sepelio.

“Estamos en el duelo aún, pero esperemos que esto no quede como los otros casos, hay tantos casos con el mismo modo en donde la gente choca, mata, se va y aparece después de un par horas”, reclamó la mujer, quien indicó que su hijo cumpliría 21 años este próximo sábado.

Por último adelantó que mañana a la tarde se realizará una marcha pacífica por las calles de la localidad para pedir justicia. La concentración será a las 17 en el lugar del accidente y culminará en la municipalidad local.