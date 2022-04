Llega este viernes a Posadas el DJ Eelke Kleijn

miércoles 06 de abril de 2022 | 6:00hs.

El DJ y productor nacido en Rotterdam, Eelke Kleijn llega este viernes a Posadas. La previa estará a cargo del DJ correntino Ric Niels. El sábado, en tanto, continúa la fiesta con Local Beats.

Kleijn se define de forma cómica como un ermitaño. Dentro del estudio desanda sus dos perfiles: músico electrónico y compositor de piezas sonoras para películas, series y cortos publicitarios. Siempre de manera autogestiva.

Ahora se presentará en avenida Maipú 2260. La apertura del club será desde las 23 y tal como anunciaron, el encargado de encender la mecha será el joven y talentoso DJ correntino Ric Niels.

Con tan sólo dos shows en el país, el joven nacido en Rotterdam, eligió a Posadas, para desplegar su set melódico. Con el paso de los años es capaz de moverse entre diferentes géneros, desde el progressive al ambient pasando por el breakbeat, el deep house o el techno. Asimismo, su pasado como estudiante de piano y guitarra le dan al DJ cintura para inmiscuirse en el mundo cinéfilos. a banda sonora de la película Hollywood Banker, Transporte, Rush. Además tuvo participación en Hollywood dentro de la gran industria cinematográfica con “This Means War”.

Uno de las producciones más recordadas es el remix no oficial -bootleg- de la película “Los Juegos del Hambre” (The Hunger Games). El track The Hanging Tree fue el elegido por el productor de progressive house para hacer una pieza que sonó en varias pistas del mundo. La composición original es de James Newton Howard y tiene la voz de la actriz Jennifer Lawrence.