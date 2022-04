Les Luthiers vuelve a presentarse tras dos años

miércoles 06 de abril de 2022 | 6:00hs.

Les Luthiers regresará a la Argentina luego de una extensa gira por España, y actuará el 29 y 30 de abril el Coliseo Podestá de La Plata, y el 13 y 14 de mayo en el porteño Auditorio de Belgrano, donde presentará su espectáculo Viejos Hazmerreíres, una recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo humorístico y musical que lleva más de 50 años de historia.

Estas funciones marcan su vuelta después de una larga pausa que obligó la pandemia. Además a la pérdida de Daniel Rabinovich en 2015, en abril de 2020 falleció Marcos Mundstock, otro de sus fundadores. En mayo de aquel año iba a estrenar Más tropiezos de Mastropiero, que quedó aplazado para enero de 2021 pero tampoco pudo salir a escena. Ahora el conjunto interpretará bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

La creación más reciente de esta antología es Receta Postrera, vals culinario con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Actualmente Les Luthiers está integrado, además de dos de sus integrantes históricos, Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano, actuando como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero. Con este grupo de artistas, que es el elenco 2019, Les Luthiers volvió a los escenarios en una extensa gira por 16 localidades españolas que realizó entre enero y marzo.