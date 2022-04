Pepín fue al Parlasur y se retiró abucheado or los legisladores

martes 05 de abril de 2022 | 6:02hs.

El operador judicial del Gobierno de Juntos por el Cambio, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina, desafió ayer a los tribunales y a la propia Interpol al presentarse en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, quienes decidieron votar su destitución definitiva como legislador en el próximo plenario.

“Le pedí al presidente que no le diera la palabra a Rodríguez Simón porque no corresponde”, dijo el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Oscar Laborde, sobre la primera aparición pública del ex funcionario de Mauricio Macri desde que está prófugo de la Justicia argentina.

Rodríguez Simón decidió no presentarse a declarar en el marco de una causa penal por amenaza y extorsión y se fugó a Uruguay, donde vive desde hace más de un año con un pedido de captura internacional de Interpol.

“Se lo abucheó y se le gritó prófugo”, agregó Laborde respecto al momento en el que se retiró del establecimiento, después de que el presidente del Parlasur, Tomás Bittar Navarro, decidiera no darle la palabra.

“Solicitamos a Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia Argentina”, dijo Storani. Y otros siete legisladores también pidieron la destitución como diputado del Parlasur.