El Savoy por dentro: retrato de la primera etapa de la restauración

martes 05 de abril de 2022 | 5:30hs.

Desde inicios de marzo se desarrollan las primeras tareas para la remodelación del mítico hotel Savoy, situado en la esquina de Colón y Sarmiento, en Posadas. El objetivo es recuperar todo lo que se pueda y, más adelante, convertir el lugar en un hotel de primera categoría. Se pretende lograr un espacio cultural para exhibiciones artísticas y un restaurante para brindar alimentación gourmet característica de la tradición misionera.

En este marco, El Territorio accedió a la estructura edilicia para observar su proceso de recuperación y puesta en valor, que se encuentra en la etapa inicial de relevamiento y limpieza. En este sentido, las obras están avanzadas al punto de que “el hotel nunca estuvo tan limpio, porque esto era todo selva”, aseguró el arquitecto Diego Paredes, secretario de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas.

Los resultados que arroja este trabajo se relacionan con que hay espacios recuperables y otros que no, sobre todo aquellos que tuvieron contacto con el agua, teniendo en cuenta, además, que el inmueble estuvo cerrado unos 40 años. Asimismo, influyeron en su deterioro la vegetación crecida, que incluye árboles de 20 centímetros en las ventanas. También el vandalismo y los robos, todo lo cual hizo que se perdiera parte significativa del histórico espacio, inconvenientes que son costosos de superar, según Paredes.

Por ello, explicó que ésta será una obra de dos años “y muy costosa, entonces, depende más de la inversión que del tiempo operativo que pueda llegar a llevar”. Aseguró que la idea es mantener el edificio en un 100 %. “Ahora se está viendo qué se podrá mantener y qué no. Hay grietas en muchísimos lugares, en planta alta son severas y hay sectores que van a ser irrecuperables”, aseveró.

“La marca no se va a poder mantener porque Savoy es una cadena que sigue operando, aunque el cartel sí se conservará”, informó Paredes respecto del futuro nombre del hotel.

Recorrido

En un recorrido que este medio realizó ayer en el Savoy, Paredes explicó que el piso calcáreo es original, “hay sectores que tienen piso granítico en diferentes etapas. Hay secciones que serán recuperadas y otras muy difíciles”.

Con los trabajos de restauración, “es la primera vez en mucho tiempo que está tan limpio el lugar y se pueden ver los pisos como una parte del trabajo que venimos realizando”, agregó y expresó que cada vez que llega al lugar, la limpieza permite apreciar más detalles de la construcción antigua.

Asimismo, indicó que en el sitio se encuentra el primer ascensor de la provincia. “También se puede ver lo que fue el cielorraso original con una estructura de madera y yeso”, señaló.

De los balcones, sólo tres cayeron. Allí, los árboles se abrazan a la estructura de hierro, ya que el lugar “era una selva”. En cuanto a la escalera de mármol, “para los edificios que conocemos y que hay en el país no era tan ostentosa, pero tiene una morfología muy especial. Parte del material ha quedado y otra parte hay que tratar de recuperar”, hizo saber.

Mientras, el salón principal tiene problemas estructurales, “por eso está todo apuntalado y será muy difícil recuperar la losa, pero sí la morfología, el espacio, las alturas y las molduras tal cual se lo ve actualmente”, informó.

En tanto, en el primer piso está el sector de habitaciones principales, que se distinguían por tener baño privado con agua fría y caliente, “que para la época era muy ostentoso, si se quiere”. También había un pasillo con habitaciones donde se compartía el baño y abajo operaban los servicios.

Además, el funcionario comunicó que el edificio no se pudo mantener como se quería porque era privado, “entonces, si el dueño no lo mantenía, nosotros no podíamos ingresar”.

Eso se logró a partir del 2014, cuando se realizó la primera expropiación y el primer relevamiento. “Se comenzó a vallar y a proteger porque sufrió vandalismo, robos, por lo cual ya no hay herrajes, los mejores faltan. Las aberturas más lindas faltan porque no se cuidó en esos 40 años”, insistió.

Agregó que los agujeros son tan grandes que pasan de lado a lado, “son pasantes”. Eso es porque la losa cedió y hace que las paredes se empiecen a rajar, aclaró. En esa época, las paredes eran de una estructura de madera y se hacía revestimiento en yeso. Después se pasó a una estructura metálica.

Emblema de la provincia

Paredes consideró que es “la obra más emblemática de la provincia, más que nada también por la mística y los años que estuvo cerrada. Uno vuela con la imaginación de qué puede haber adentro”, expresó sobre lo que pensó la primera vez que ingresó al lugar, en el 2014.

Y añadió: “También fue una desilusión ver el estado en que se encontraba. Hoy se lo puede ver limpio y mantenido gracias al trabajo de la Provincia”. Precisó que en la losa creció vegetación y eso fue corroyendo toda la estructura metálica. Así y todo “hay sectores que son recuperables”, rescató. Se busca mantener, sobre todo, la fachada y los espacios principales como el de la calle Colón, “que está mucho mejor que lo que es la calle Sarmiento”, aseguró.

Añadió que por eso tienen prisa en el trabajo, dado que “si se llega a derrumbar la losa, que está en mal estado, puede hacer que se derrumbe la fachada, que sí está en buen estado”. Por eso hay que apuntalarla.

Respecto de las leyendas que rodean al hotel, manifestó que “hay muchísimas y se siguen manteniendo así porque no tenemos datos certeros y porque es parte de nuestra cultura e idiosincrasia misioneras”. Al respecto, finalizó diciendo que “este y el Mercado Modelo La Placita son parte de nuestra cultura misionera”.



Cambio de nombres a lo largo de los años

El funcionario municipal Diego Paredes rememoró que el edificio del Savoy fue concebido para ser un hotel por Domingo Barthe, el primer dueño, quien inició la construcción de la obra. Fue finalizada en 1919 e inaugurada en septiembre de ese año. “Pero Domingo no pudo ver la obra concluida y fue su hermano, Juan Barthe, quien la terminó”, contó.

Dos años después comenzó a operar el restaurante de comida francesa a la carta, “que para la época era muy sofisticado, muy característico”, dijo el funcionario.

Un año después Juan vendió el hotel, que en ese momento se llamaba France Hotel. El comprador fue Oscar Adams, quien lo explotó desde 1920 hasta la década de 1940 con el nombre de Palace Hotel. Recién entonces comenzó a operar como Savoy. sconservará”, informó Paredes respecto del futuro del hotel.