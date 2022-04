Alina Moine habló sobre los rumores de relación con Gallardo

martes 05 de abril de 2022 | 6:00hs.

La semana pasada, se filtraron unas imágenes en un aeropuerto de Salta, en donde supuestamente habían visto a Alina Moine y Marcelo Gallardo. Ese fue el puntapié para que volvieran las sospechas de una relación entre la periodista y el DT de River, quienes en 2019 habían desmentido que tuvieran un vínculo amoroso.

Ayer, en el ciclo Socios del espectáculo fueron a buscar a Moine para preguntarle sobre su relación con Gallardo. “No viajé a Salta, ¿está bien?”, aclaró la conductora en una breve entrevista que dio desde su vehículo. Luego, señaló un poco enojada: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”.

Además, Alina aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores del programa que difundió el rumor: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.