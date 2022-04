Los incendios no afectaron a la población de yaguaretés en Misiones

martes 05 de abril de 2022 | 6:04hs.

Los incendios que azotaron a Misiones durante el último verano no afectaron la población de yaguaretés en la zona del Valle del Cuñá Pirú y el Parque Provincial Salto Encantado. Es que la Red Yaguareté en conjunto con el Ministerio de Ecología pudo, a través de sus cámaras trampas, observar otra vez los movimientos de Amboty, el animal que había sido visto por los vecinos de Cerro Moreno durante los incendios y que se temía por su salud.

“Amboty, aún con los grandes incendios en la zona, se sigue movimiento por el valle”, indicó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Red Yaguareté. La información recabada por los naturalistas evidencia que Amboty no modificó su patrón de movimientos durante los grandes fuegos, que se desarrollaron a unos nueve kilómetros del sitio donde más se lo observa.

El Valle del Cuña Pirú es denominado “zona núcleo” para la especie, ya que allí encuentra más resguardo y mejores condiciones que en los alrededores. Sin embargo, también es una zona “límite de distribución”, puesto que hacia el sur solamente queda un bloque de selva mediano conformado por la ex Reserva de la Universidad de La Plata (ahora cedida a comunidades guaraníes), y tierras privadas con monte nativo mezcladas con forestaciones, que los grandes felinos también utilizan.

Naturalmente en estas “zonas límite” hay menos ejemplares, que, por ejemplo, en los Parques Urugua-í o Iguazú, ya que las condiciones generales son más adversas: más contacto con humanos al tratarse de una zona productiva, mayor conflicto con ganadería y por sobre todo, debido a que ahí se acaba la selva y sigue el territorio de alto uso humano.

Desde el 2012 que la Red Yaguareté mantiene en forma continua cámaras instaladas dentro y en los alrededores del Parque Salto Encantado, en convenio con el Ministerio de Ecología. “A Amboty en particular llevamos documentándolo 39 meses (3,26 años). Si bien no hay patrones exactos, los machos suelen registrarse durante 3-4 años y son desplazados por otros. De hecho, cuando registramos a Poguapy, no volvimos a ver a Mombyry -un macho emblemático que fue monitoreado entre 2013 y 2017- que llegó a 42 meses (3,5 años). Pero Poguapy y Amboty fueron registrados al mismo tiempo, a veces con un par de días de diferencia, durante casi diez meses (en 2019), luego de lo cual tuvimos un período de varios meses (casi 4-5) sin registrar a ningún ejemplar. Desde entonces, Amboty es sin dudas el 'patrón' de la zona”, señaló Lodeiro Ocampo.

“Es probable que Amboty pronto tenga algún competidor que lo desplace hacia zonas menos propicias. Y esto es lo esperable, el intercambio de individuos dominantes es un indicador de salud de la población. Si llegan nuevos ejemplares significa que en otro sitio no muy lejano están naciendo, es decir, que la población se renueva”, afirmó.

“Por suerte los incendios no afectaron la población de yaguareté, los seguimos documentando, con más presencia en la zona norte de Misiones, porque no hay tanto conflicto como en Cuña Pirú”.

La aparición de hembras con cachorros demuestra una buena salud de la población de yaguaretés en Misiones.

“Si bien nosotros no pudimos documentar una hembra en la zona de Cuña Pirú sabemos que hay una, porque sino Amboty no se iba a quedar tanto tiempo. El principal factor por el cual un yaguareté se queda en una zona es por la presencia de una hembra. Por experiencia en otras parte del mundo, donde pueden estar cuidados, con comida, pero si no hay hembras se van aunque tengan que caminar 1000 kilómetros. Es determinante que haya una hembra en la zona”.

“No la pudimos documentar porque las hembras son más cuidadosas. Como andan con cachorros temen más a la presencia humana. En cambio el macho usa muchos de los caminos donde el hombre se mueve y por eso es más fácil de registrarlo”, agregó.



“Hay que volver a reconectar la Biósfera Yabotí”

Uno de los puntos que hay que trabajar a futuro para la preservación de los yaguaretés en Misiones es el refuerzo del corredor verde para evitar el aislamiento de los ejemplares.

“Hay una luz de alerta en la Biósfera Yabotí que ya estaría virtualmente aislada del bloque de selva grueso del norte de la provincia. En la Biósfera observamos muchos menos ejemplares de yaguaretés que en el Norte de Misiones y tiene que ver con las condiciones de caza que es mucho más alta en Yaotí que en otros lugares. Una tarea que hay que encarar ya mismo es reconectar la Biósfera Yabotí al núcleo duro de selva misionera, dentro del corredor verde, que ya casi no se habla”, indicó Lodeiro.

“El corredor verde está sufriendo una fragmentación en bloque", indicó.



“El proyecto de Corrientes va muy bien”

El proyecto de reintroducción del yaguareté en el Iberá cuenta con el apoyo de la Red Yaguareté y en ese sentido Nicolás Lodeiro Ocampo resaltó: “El proyecto va muy bien y va a ser muy exitoso. Ya se liberaron ocho ejemplares y además otras especies que se habían extinguido y que los correntinos habían dejado de conocer”.

“Está funcionando muy bien y ese es el camino. De hecho en el Chaco también ya se está pensando en la reintroducción de la especie. Si bien hay población, es muy pequeña ya que hay un proyecto de suplementación de la población, que es un refuerzo de la población existente”.