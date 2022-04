Al podio por un pelito

lunes 04 de abril de 2022 | 6:01hs.

En un final apasionante, el obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) cerró de la mejor forma el fin de semana en Concordia, Entre Ríos. El piloto misionero definió en los últimos metros de la final el tercer lugar del podio en la Clase 3 del Turismo Pista.

Con la lluvia como condimento de la carrera, el misionero largó 14° en la tercera competencia del año para la división mayor del Turismo Pista. En los primeros metros ya marchaba 10°. Las condiciones eran adversas, pero el de la Tierra Colorada luchó por avanzar, pese a que la carrera era muy cortada.

En el quinto giro intervino el auto de seguridad por el despiste de Tomás Urquiza. Al relanzarse la prueba se vuelve a causar un incidente y el auto de seguridad pone en pausa la final.

Al reanudarse la carrera, el obereño da cuenta de D’Amico y pasa a la cuarta posición. En la última curva del circuito se tiró para aprovechar la mejor tracción de su auto y cruzó tercero la meta superando a Alcaine por tan solo 9/10, coronando un carrerón.

Tomas Vitar se llevó la victoria, escoltado por Thiago Martínez y tercero fue Tomas Sniechowski.

“Fui a todo o nada no sabía que era la última vuelta, me tiré siempre hacía la maniobra por afuera y se me dio. Estoy muy feliz, casi no venimos a correr y esto es un regalo al alma. Hacemos mucho esfuerzo para estar y esto alegra mucho, la carrera pasada no largué por falta de presupuesto, ahora tampoco tengo, pero esto me da más fuerzas”, indicó el misionero.

Por su parte, el obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) sufrió con la caja de cambio y le costó avanzar. Sobre el final, un toque con Jorge Possiel (Nissan March) hizo que caiga al puesto 27.

“Veníamos con problema de caja, no entraban los rebajes de tercera y segunda y perdía posiciones por eso. Después me pega Possiel y me tira afuera y ahí se perdió todo. A pensar en la próxima”, explicó Urrutia.

El eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios) cortó la mala racha, de no haber podido largar en las dos primeras finales y llegó 31°. Por su parte Possiel llegó en el puesto 40, mientras que Damián De Lima no clasificó para ser parte de la final.

En la Clase 2, Juan Pablo Abente (VW UP), hizo una gran remontada. Largó en la 44°posición y luego de 30 minutos de carrera terminó en la 25° posición, pese a la salida del auto de seguridad en varias oportunidades.

“Al principio no veía nada mucha agua por la lluvia, después a lo último paró y pude avanzar varios puestos. Me voy conforme con completar la prueba en condiciones de pista muy difícil”, indicó Abente.

La victoria en la Clase 2 quedó en manos de Luciano González (Chevrolet Corsa) y el podio lo completaron Martín Leston (VW UP) y José Costamagna (VW UP).

La próxima fecha, la cuarta del campeonato, será el 8 de mayo en el autódromo de Paraná en Entre Ríos.