Hogares de Virasoro: “No puedo ir a un lugar donde no me invitan”, dijo Adán Gaya

domingo 03 de abril de 2022 | 20:47hs.

El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, explicó por qué no asistió el miércoles a la convocatoria de Senadores, donde oficialistas y opositores lo esperaban para hablar sobre los hogares de Gobernador Virasoro, en los cuales se investigan posibles casos de abusos, malos tratos y torturas a niños que allí residen.

"Hubo un llamado la semana pasada donde me iban a invitar a concurrir al Senado, no tuve notificación oficial (al respecto), jamás me confirmaron mi presencia. Por lo tanto, no puedo ir a un lugar donde no me invitan", señaló el funcionario provincial respecto a su ausencia a la sesión de la Cámara de Senadores.

Añadió: "He estado en los medios de comunicación explicando esta situación. Es importante que nos preguntemos cómo están los niños. Es la razón fundamental de todo esto. Hemos hecho lo que debíamos hacer en tiempo y forma", aseguró el funcionario en una emisora capitalina.

"La sacamos del cargo a la directora. Nos pusimos a disposición de la Justicia y elevamos todos los informes correspondientes al Poder Judicial", agregó.

Pidió a la Justicia que "haga su trabajo". Remarcó que los niños que están en los hogares necesitan protección, "por algo están en esos lugares. Son chicos judicializados, que ya fueron vulnerados sus derechos, y tenemos que cuidarlos".