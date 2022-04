Manchas de sangre y episodios violentos, las claves para esclarecer el femicidio de Estela

domingo 03 de abril de 2022 | 9:40hs.

La lectura del fallo en el que se condenaba a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado por convivencia, alevosía y por mediar violencia de género a Pablo Lotario Puzín (56) resonó con fuerza el último jueves en la sala del Tribunal Penal Dos de Posadas. Para muchos, el veredicto de los jueces César Yaya, Gregorio Busse y Carlos Giménez pareció un final casi anunciado ante la contundencia de las testimoniales y las pruebas que a lo largo de tres jornadas se vertieron durante el debate.

Antes del fallo, Pablo Puzín lloró en la sala de debates. Foto: Marcelo Rodríguez

Incluso, de los 27 testigos citados a declarar, sólo 10 atestiguaron a pedido de las partes, sumado a que el propio imputado rompió en llanto desconsolado en la sala de debates instantes antes de leerse la condena, como si presagiara el negativo final que le tocaría.



¿Qué se demostró durante el juicio? Que tres contundentes martillazos efectuados durante la madrugada del 7 de mayo de 2019 se cobraron la vida de Estela Fidencia Arapayú.

El imputado le aplicó tres golpes a su pareja con un martillo de un kilogramo que era usado para picar hielo en la casa. Foto: Marcelo Rodríguez

La mujer de 49 años de Colonia Oasis, Jardín América, dormía en ese momento y nunca tuvo oportunidad de pedir ayuda a sus hijos que estaban en otro sector de la casa, sin imaginar que su propio padre, Pablo Lotario Puzín (56), había golpeado con tanta fuerza a su concubina que le provocó a martillazos la ruptura de la base del cráneo.



Consumado el femicidio, el hombre cavó una fosa en el patio de su casa, arrojó el cadáver con las prendas de vestir que pensó podrían delatarlo y tapó el lugar para luego irse a dormir como si nada.



La mañana siguiente, ante la consulta de sus hijos, montó la versión de un supuesto viaje que su concubina había hecho a casa de sus padres, lo que le hizo ganar varios días.



Pero el paso de las horas y el hallazgo de la cartera de la mujer con su celular en la casa -detalles más que importantes para la investigación- hicieron dudar a los hijos mayores de Estela, que al ver la pasividad con la que Puzín afrontaba la situación, radicaron la denuncia ante la Policía por desaparición de persona.



En medio de ello, un pueblo conmovido y movilizado por la misteriosa desaparición de la vecina se volcó a las calles con carteles con su rostro.



Asimismo, seis días más tarde, con la confirmación que el celular y la cartera contenían manchas de sangre y rastros genéticos de la víctima, se ordenó un allanamiento en casa de la pareja en donde se descubrieron manchas de sangre en la habitación. Eso terminó por confirmar las sospechas de los pesquisas.



Mucho más aún cuando al día siguiente, tras dos excavaciones en una improvisada pista de karting armada por el dueño de casa, se encontró el cuerpo.



Horas después, ante las contundentes pruebas encontradas, el concubino terminó de confesar el crimen durante su declaración indagatoria ante el juez Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, y el fiscal Jorge Fernández.



Allí dio detalles de cómo ocultó el cuerpo y cómo después, pensando en sus hijos, fingió la salida de su pareja de la casa. Aunque recalcó que no recordaba cómo había sucedido el ataque y que sólo despertó y encontró a su esposa a su lado, recostada en la cama, toda ensangrentada.



Femicidio triplemente calificado

Como exponente de la parte acusatoria, el representante del Ministerio Público Fiscal, Antonio Glinka, planteó su estrategia a lo largo del debate e hizo comparecer durante las tres jornadas a distintos testigos que, a su criterio, confirmarían la fuerte e irrefutable responsabilidad que tuvo el acusado en el hecho.



Para ello citó a atestiguar a forenses y efectivos de la Unidad Regional IX.



Para su alocución a lo largo de su detallado alegato, el fiscal decidió dividir su exposición en dos partes: una historia genérica y una historia puntual.



En la primera detalló una perspectiva general y una ubicación temporal de los hechos conforme fueron sucediendo. Y luego una historia puntual que se basó en los elementos de prueba recolectados a lo largo de la etapa de instrucción del expediente.



Consultado por este matutino, una vez culminado el debate, Glinka indicó que “había tomado los elementos de convicción del caso como para acreditar el hecho y no tenía dudas, pero entendí que había una estrategia defensiva desorientativa, ciertos planteos que técnicamente no iban a prosperar, pero que sí ensuciaban un poco la versión final del caso”.



Para ejemplificar a qué se refería con esto último, hizo alusión a la estrategia defensiva desplegada por la defensora oficial Liliam Belloni, quien en la primera jornada pidió la nulidad de las actuaciones hechas desde el 13 de mayo por considerar que se habían violado los derechos constitucionales de su cliente.



A criterio, Puzín se autoincriminó en sede policial y redireccionó a los pesquisas para encontrar el cuerpo de Estela.



“Yo creo que el objetivo de la defensa era poder vislumbrar que él declaró ante la Policía cuando no debería haberlo hecho. Yo descarté esa posibilidad porque él estuvo demorado por un protocolo que era retenerlo. Acá, en debate, una de las oficiales contó que había que retenerlo hasta tanto se tomen los testimonios de los vecinos, lo cual tiene toda lógica para que no se sientan intimidados de alguna manera. Y él no dijo nada y él salió de ahí, de hecho la Policía le pregunta y él dijo que no sabía nada, que no tenía ni idea”, comentó el fiscal sobre la supuesta confesión que dio ante la policía el imputado.



Y agregó: “La defensa quiso interpretarlo como que él había dado algún indicio, pero no fue así, por eso destaqué que en el allanamiento que se hace en razón de haber encontrado sangre en el celular, él estaba en la casa y estaba en libertad. Esto de que él dio indicios de dónde estaba a la Policía es falaz, se encontró sangre en su colchón, en el colchón que él compartía con la mujer, se halló sangre en la cartera, encuentran palas con barro dentro de un auto y él fue la última persona que la vio”.



También aseguró que la frialdad con la que se manejó Puzín en esta historia “comienza y termina con el hecho, la parte más grave de la situación”, y comentó que sin duda alguna todas sus intenciones por ocultar el femicidio “influyeron en él negativamente, por supuesto”.



Qué dejó el debate

Consultado por una opinión personal sobre qué dejó el debate oral, Glinka remarcó dos puntos importantes. Uno de ellos es la cuestión cultural que se moldea no solamente con la petición de conducta sino con educación.



“Para el imputado ella era de su propiedad y eso es cultural y hay que deconstruir justamente. La educación evita circunstancias como esta, no digo que las elimina, pero con educación el imputado en vez de ir a buscar un martillo hubiera ido a buscar una pastilla y no volvía a asesinar a su mujer”, señaló el fiscal.



Y concluyó: “Otra cosa con la que quedé impactado es que la persona que compartía un vínculo con la víctima le ofreció, momentos antes de perder el contacto, el día en que ella estaba en la casa, si quería ser ayudada, si quería que vaya a la policía o si quería que vaya a buscarla. Pero dentro de ese círculo violento ella no podía salir, ella no pudo advertir que era una ayuda genuina y que quizás le salvaba la vida. Entonces, tener en cuenta para cualquier persona que pasa por esa situación que aunque sienta o crea que esa ayuda va a traer más problemas piense en el resultado de este caso”.

“Estoy muy preocupado”

El domingo 12 de mayo de 2019 este matutino entrevistó a Pablo Puzín, en el marco, en ese entonces, de la desaparición de su esposa Estela Arapayú (49). “Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, comenzó aquel día su relato el femicida, a quien, más allá de dar notas en distintos medios, en ningún momento se lo vio muy involucrado con la búsqueda de su pareja, dijeron allegados a la mujer.



En la charla dijo no conocer los motivos del porqué se había ido su concubina y que “ella no se daba con nadie, vivía para la casa y no se juntaba con nadie, no tenía amigos”. Lo más llamativo de todo es que el hombre reconoció que ese lunes 6 de mayo discutió con Estela y que eso la pudo haber hecho irse de la casa, aunque aclaró que le pidió disculpas.