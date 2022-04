Recuperar la soberanía sobre las islas, un objetivo “irrenunciable”

domingo 03 de abril de 2022 | 8:30hs.

Numerosos actos se concretaron ayer en todo el país, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 40° aniversario del inicio del conflicto bélico. El presidente Alberto Fernández encabezó el homenaje en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en el barrio porteño de Núñez. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y mantendremos siempre el compromiso asumido con la memoria de los caídos en territorio nacional”, sostuvo el mandatario nacional en la Plaza del Museo, ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma).



“La República Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacífica a la disputa de la soberanía, porque tenemos un objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, y seguiremos trabajando en el marco del más profundo respeto al derecho internacional, para recuperar lo que nos corresponde y por nuestro derecho y la memoria de las víctimas”, enfatizó ayer el presidente de la Nación.



El presidente reclamó al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de la ONU para reanudar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas y le pidió que “abandone la injustificada presencia militar” en el archipiélago.



En el inicio de su discurso, el mandatario dirigió un agradecimiento a los excombatientes presentes, al tiempo que brindó tributo a los oficiales de las Fuerzas Armadas “que dignamente pelearon en Malvinas”. Añadió luego: “Sentimos orgullo por nuestros combatientes, nuestros caídos y por nuestro legítimo derecho de soberanía. De todos ellos por haber dejado una huella imborrable en la historia grande de nuestro país”.



Y subrayó “el horror por la terrible e irresponsable decisión de una dictadura que mandó a la muerte a centenares de compatriotas que con valentía y coraje defendieron esa soberanía argentina”.



En Misiones

Herrera Ahuad rindió homenaje a los héroes de Malvinas. Foto: Esteban González

En tanto, en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó en Jardín América el acto central en la plaza Colón.



En el marco del 40º aniversario, en Jardín América, el gobernador Herrera Ahuad entregó una distinción honorífica instituida por la Ley provincial VI – Nº 288 a los ex combatientes que estuvieron en las islas y a los caídos en Malvinas. Más de 150 soldados recibieron en el acto, un diploma alegórico



“A mí no me gusta tanto hablar de la historia, porque la verdadera historia, son ustedes y son quienes tienen la dicha aún de contar a los jóvenes”, dijo Herrera Ahuad.



A su vez, el mandatario provincial dijo: “He aprendido también que desde ese lugar se puede reclamar por más justicia, por más derechos para nuestros soldados de Malvinas. Lo hemos entendido siempre y lo hemos trabajado”.



Resaltó que el 2 de abril, a pesar de las diferencias políticas e ideologías de la sociedad argentina, es “el único día, de los 365 del año que une a todos los argentinos y todo el corazón de los argentinos”.



En tanto, el presidente de la Federación de Veteranos de Malvinas de Misiones, Elvio Castelnovo, resaltó la lucha en las islas durante los 74 días de guerra y con escasos recursos, como también reivindicó la figura de los caídos en combate y sus familiares por los héroes que siguen custodiando a nuestra patria.



“Es imprescindible trabajar desde el Estado, toda la sociedad, en brindar a nuestros jóvenes el conocimiento necesario de la importancia que tienen nuestras islas”.



Además instó a “orientar los esfuerzos para obtener la posesión de las islas con el sustento suficiente para que sea de forma definitiva, empleando los recursos intelectuales, diplomáticos”.



El homenaje contó también con la participación del vicegobernador, Carlos Arce; del intendente local, Oscar Kornoski; y del ministro coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach, acompañados por todos los ministros del Poder Ejecutivo, el diputado provincial Martin Cesino junto a sus pares y otras autoridades, civiles y militares con asiento en Misiones.



En Posadas

En Posadas se concretó en la noche del viernes una vigilia y en la víspera un acto, en la plaza Capitán Giachino. “Este reconocimiento se debe hacerles todos los días a los excombatientes por dar la vida para recuperar las Islas Malvinas”, sostuvo el intendente Leonardo Lalo Stelatto.



En la oportunidad se rindió homenaje al héroe de las Fuerzas Armadas Argentinas, el capitán de Fragata, Pedro Edgardo Giachino.



En tanto, en la vigilia se desarrolló una ceremonia litúrgica frente a la Iglesia Catedral ubicada en la plaza 9 de Julio donde se dio la bendición a nueve antorchas -representando la cantidad de soldados misioneros caídos en Malvinas- que luego fueron llevadas por los ex combatientes y sus familiares por las calles céntricas rumbo al monumento a Malvinas en la Costanera posadeña.

Con la información decorresponsalía Jardín América

Cristina y Massa, con homenaje en el Congreso

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “la Patria no es una cuestión de ideología, sino que se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo y de centro” y cuestionó a quienes ven la realidad internacional creyendo “que hay buenos y malos”.



En un acto de homenaje a excombatientes de Malvinas en el Congreso junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta consideró que “se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo” y destacó las iniciativas en ese sentido que se enviaron al Congreso durante su gobierno.



Recordó el 14 de junio de 1982 cuando asistió a la Plaza de Mayo el día que cayó Puerto Argentina en medio de la guerra por las islas Malvinas y reivindicó la identificación de 119 solados NN enterrados en el archipiélago que impulsó su gobierno.



“Hoy hace diez años que enviamos una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN que sólo conocía Dios y estaban enterrados en Darwin sin identificar. Fue una idea que increíblemente trajo un inglés: Roger Waters”, el líder del grupo Pink Floyd, repasó.



La vicepresidenta afirmó que la contienda con Gran Bretaña puso fin al partido militar en Argentina, y ponderó que en el ex centro de detención clandestino que funcionó en el predio de la ex Esma se haya sido erigido el Museo Malvinas.



“Ustedes (por los ex soldados) fueron junto a las Madres los que parieron la democracia y fue Malvinas la que terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina”, sostuvo.



Reclamo

Massa, por su parte, afirmó que el reclamo de soberanía de las islas Malvinas debe darse “de generación en generación” y aseguró que si este mensaje se transmite de esa forma “algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las islas Malvinas”.



Declaró que se debe pedir perdón por “no haber recibido como héroes en su momento a aquellos que aun perdiendo la batalla militar habían dejado todo en esas islas”.