Maratea visitó Corrientes y se reunió con bomberos voluntarios

Santiago Maratea (29), el joven influencer bonaerense que adquirió más fama en todo el país por realizar colectas solidarias por medio de las redes sociales para causas de bien común, llegó a la provincia de Corrientes. Ayer se encontraba en la localidad de Virasoro, una de las que había sido afectada por los voraces incendios de febrero y marzo pasado.



Antes pasó por La Cruz y Santo Tomé, donde se reunió con bomberos voluntarios, productores rurales y vecinos que recibieron las donaciones que recaudó en plena lucha contra los focos ígneos.



En febrero pasado había lanzado una convocatoria para recaudar dinero y así asistir a quienes estaban en los frentes de combate. En total reunió 180 millones de pesos que destinó principalmente a la compra de vehículos para los cuerpos de bomberos de la vecina provincia y alimentos como fardos y balanceados para el ganado, que también sufrió las consecuencias de las llamas.



En la jornada del viernes en La Cruz, la presidenta de la Sociedad Rural de Santo Tomé, Verónica Storti, le entregó un mate y bombilla con sus iniciales a modo de agradecimiento. También recibió regalos de todos los que se acercaron a saludarlo, entre los que se vieron distintas artesanías de la zona y chipa.



“Cuando Corrientes ardió estuviste ahí para ayudarnos. Hoy nosotros te decimos gracias, Santi, por tu compromiso y entrega desinteresada con todos los correntinos”, dijeron desde la Asociación de Sociedades Rurales de la provincia de Corrientes.



Ayer a la mañana, bomberos de Itatí, entre ellos el jefe del cuartel Ricardo Rojas, le obsequiaron una imagen de la Virgen y Maratea les envió un saludo a todos los que no pudieron ir hasta su encuentro.



Luego, Santos Méndez, jefe del cuartel de Virasoro, le dio otro presente y le expresó su “enorme agradecimiento ante el acto solidario encarado” para con la provincia y el cuartel de bomberos local.



En el establecimiento yerbatero Las Marías se realizó un almuerzo y el joven fue recibido por cuarteles de bomberos de toda la provincia. Allí también se hizo entrega de diversos equipamientos y vehículos.



Según informaron los medios correntinos, el lugar no fue elegido por casualidad. Es que Maratea buscó que la reunión con los bomberos sea lo más íntima posible.



El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Virasoro, Fernando Navajas Artaza, es uno de los representantes de la mencionada empresa y quien influyó para que Maratea realice allí el encuentro con los representantes de las asociaciones de toda la provincia.



En tanto, el jefe de bomberos de la localidad de Saladas, Julio Borget, señaló antes del almuerzo: “Todo el mundo quiere conocerlo por todo lo que hizo".



De la misma manera, agregó: “Aparentemente la camioneta ya tendría el kit en el que se lleva el agua, lo básico para un vehículo que va a ser usado por bomberos. Será una Toyota Hilux 4x4 la que vamos a recibir, de doble cabina”.



“Mercedes, Mburucuyá y Saladas recibirán camionetas Toyota. El problema es que no había vehículos en stock para entregarlas”, informó el jefe de bomberos de Saladas sobre por qué se demoró la llegada del móvil.



Los vehículos, además de llegar a Las Marías, tendrán un bautismo con el influencer bonaerense. Asimismo, se los equipará con un kit para cumplimentar la tarea altruista.

En cifras

