Ebrio, chocó un vehículo de PFA estacionado y se dio a la fuga

Un hombre en estado de ebriedad chocó una camioneta de la Policía Federal Argentina que estaba estacionada y luego quiso escapar. Efectivos de la fuerza lo siguieron y detuvieron para luego entregarlo a la Policía de Misiones.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes de la fuerza provincial, el accidente ocurrió en horas de la madrugada de ayer, más precisamente a las 3, frente a la sede de PFA que está en Ayacucho 2360, en el centro de Posadas.



Una uniformada de 26 años que se encontraba de guardia dentro de la unidad escuchó un fuerte estruendo por lo que rápidamente salió a ver. Según ella misma denunció luego, vio entonces que un auto particular había impactado contra una camioneta Chevrolet S-10 perteneciente a la fuerza.



La uniformada identificó el vehículo, un Chevrolet Corsa sedan, cuyo conductor, lejos de responsabilizarse sobre lo ocurrido, huyó de la escena. Sin embargo, la comisión local lo siguió hasta detenerlo sobre la calle Catamarca, entre Jujuy y San Luis. Luego llamaron a la línea 911.



Ante el alerta fue activada una comisión de la División Comando de Zona Centro, que se dirigió rápidamente hasta el lugar y confirmó lo sucedido.



El Corsa estaba siendo conducido por un hombre de 62 años, domiciliado en la chacra 168. El hombre se encontraba muy alterado y no colaboró en ningún momento con el procedimiento, dijeron las fuentes.



Asimismo, se solicitó apoyo de la Dirección General de la Policía Científica, cuyos integrantes le realizaron el alcotest, el cual arrojó como resultado 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre. En Posadas no hay tolerancia (rige la ordenanza de Alcohol Cero).



Además, el hombre no tenía toda la documentación habilitante para conducir, por lo que se le labró la correspondiente acta.



El automóvil fue secuestrado por la fuerza y el implicado quedó detenido a disposición de la Justicia.



La integrante de la PFA que vio la secuencia radicó luego la correspondiente denuncia en la Comisaría Primera de Posadas, con jurisdicción en el centro de la localidad.