Ucrania aseguró que ya controla la región de Kiev tras retirada del ejército ruso

domingo 03 de abril de 2022 | 6:02hs.

Ucrania afirmó ayer que las fuerzas rusas se “retiran rápidamente” del norte del país, mientras más de 4.000 civiles fueron evacuados a través de corredores humanitarios de varias ciudades, entre ellas la asediada Mariúpol, tras una nueva jornada de bombardeos en varias regiones.



Las fuerzas rusas realizan una “rápida retirada” de las zonas cercanas a la capital Kiev y de la ciudad Chernigov, en el norte del país, aseguró el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak.



“Está bastante claro que Rusia escogió otra táctica prioritaria: retirarse hacia el este y el sur, mantener el control de vastos territorios ocupados y ganar un poderoso punto de apoyo allí”, añadió en un mensaje difundido en la aplicación de mensajería Telegram.



Esto coincide con el anuncio realizado por el Kremlin a inicios de esta semana de reducir sus operaciones en torno a Kiev y Chernigov para centrarse en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este.



Las fuerzas ucranianas recuperaron el control de “toda la región de Kiev” tras el repliegue de las fuerzas rusas de ciudades estratégicas cerca de la capital, anunció ayer la viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar.

Los civiles, en el suburbio de Bucha, aplauden el ingreso del ejército local. Foto: AP

Las localidades de “Irpin, Bucha, Gostomel y toda la región de Kiev fueron liberadas del invasor”, aseguró Maliar en Facebook.



El repliegue ruso permitió comprobar la devastación dejada por la guerra. Por ejemplo, en la ciudad de Bucha, al noroeste de la capital, los cuerpos de al menos 20 personas vestidas con ropa de civil estaban esparcidos en una sola calle, según comprobaron periodistas de la agencia de noticias AFP.



El alcalde Bucha, Anatoly Fedoruk, dijo ayer que unas 300 personas tuvieron que ser enterradas “en fosas comunes” pues era imposible hacerlo en los cementerios, aún expuestos a los bombardeos rusos pese a haber sido recuperada por las fuerzas ucranianas.



Uno de los cadáveres tenía las manos atadas a la espalda, y los cuerpos estaban diseminados a lo largo de varios centenares de metros, sin que hasta el momento se sepa la causa de las muertes, detalló la agencia.



Los combates y bombardeos dejaron un panorama apocalíptico, con enormes agujeros en edificios residenciales y automóviles destrozados en varias partes de la ciudad.



Expertos militares aseguran que Moscú, ante la resistencia ucraniana, busca ahora establecer su control en la franja costera sur que va desde la península de Crimea -anexionada en 2014- hasta las dos regiones del Donbass.



Además de recuperar el control alrededor de la capital, las tropas ucranianas avanzaban en la región sureña de Jerson, la única ciudad de importancia que Rusia logró ocupar desde el inicio de la invasión el 24 de febrero.



Distinta es la situación en el estratégico puerto de Mariúpol, en el Mar de Azov, en el sur del país, que desde hace semanas se encuentra sitiado y en donde las condiciones humanitarias son catastróficas por falta de alimentos, electricidad y medicamentos.



“Hemos logrado rescatar a 6.266 personas, incluyendo a 3.071 de Mariúpol”, declaró Zelenski en un mensaje por video difundido ayer.



Pero aún hay entre 100 mil y 160 mil personas en la localidad, sin posibilidad de escapar ante los constantes fracasos para establecer corredores humanitarios.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) multiplicó los esfuerzos para evacuar a miles de personas atrapadas en el puerto de Mariúpol, tras uno fallido ayer cuando “las condiciones hicieron imposible proceder”.



Un total de 4.217 civiles fueron evacuados ayer por los corredores humanitarios habilitados, de los cuales 1.263 corresponden a la ciudad de Mariúpol, informó la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk.



La funcionaria explicó que los evacuados de Mariúpol, también procedentes de Berdiansk, llegaron ya a la ciudad de Zaporiya, muchos de ellos utilizando sus propios vehículos.



Mientras, continúan las evacuaciones en la región de Lugansk, en el este del país, con 2.650 evacuados desde Severodonetsk, Rubizhne, Lisichansk, Kreminna, Popasna y Nizhne. Hasta 17 autobuses llegaron a Berdiansk desde Zaporiyia y se espera que a lo largo de esta jornada partan con residentes de Mariupol.



En este contexto, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, el británico Martin Griffiths, estará hoy en Moscú con el gran objetivo de obtener un “alto el fuego humanitario” en Ucrania.



Según la ONU, más de 4,1 millones de personas huyeron del país desde la invasión rusa, mientras la Fiscalía de Menores de Ucrania denunció que al menos 158 niños murieron y 254 resultaron heridos por los ataques rusos.



En tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) ya abrió una investigación por posibles crímenes de guerra en Ucrania y en una entrevista publicada ayer por un diario suizo, la exfiscal de crímenes de guerra Carla Del Ponte dijo que ese tribunal debe lanzar una orden de arresto contra Putin, a quien calificó de “criminal de guerra”.



Las conversaciones de paz continuaron el pasado viernes por video y aunque el canciller ruso, Serguei Lavrov, habló de “cierto progreso”, el diálogo podría verse empañado por un ataque a un depósito de combustible en la localidad rusa de Belgorod que el Kremlin atribuye a Kiev, que a su vez lo desmiente.

Más de 1.300 civiles murieron en la invasión

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó ayer un balance donde constató que más de 1.300 civiles ucranianos murieron y más de 2.000 resultaron heridos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. El traslado de habitantes a zonas seguras fracasó por no poder realizar corredores humanitarios.



“Desde las 4 horas del 24 de febrero, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta las 0.00 horas del 1 de abril, el Alto Comisionado ha registrado 3.342 bajas civiles en Ucrania: 1.325 muertos y 2.017 heridos”, señaló el informe.



Los fallecidos fueron identificados como 268 hombres, 189 mujeres, 36 niños y 20 niñas, así como 64 niños y 748 adultos pendientes de identificación.

El Kremlin aceptaría las propuestas “negociadoras”

Por otra parte, el negociador jefe ucraniano en las conversaciones de paz con Rusia, David Arakhamia, aseguró ayer que Moscú aceptó “oralmente” las principales propuestas ucranianas y que Kiev estaba esperando una confirmación escrita.



En un programa de televisión, el negociador sugirió que las negociaciones para poner fin al conflicto habían avanzado de manera considerable.



“La Federación Rusa ha dado una respuesta oficial a todas las posiciones, que es que aceptan la posición (ucraniana), excepto en la cuestión de Crimea”, anexionada por Rusia en 2014, dijo Arakhamia.



También agregó que aunque no había “ninguna confirmación oficial por escrito”, la parte rusa lo dijo “oralmente”.



El canciller ruso, Serguei Lavrov, había asegurado el pasado viernes que se observaban progresos en las negociaciones sobre el estatus neutral de Ucrania, incluyendo un acercamiento de posturas con respecto a la situación de las regiones separatistas rusoparlantes del Donbass, en el este del país.



“Estos acuerdos deben ser completados (...), y hay cierto progreso admitiendo la imposibilidad de que Ucrania forme parte de cualquier bloque”, aseguró el jefe de la diplomacia rusa durante su visita oficial a la India.



Lavrov destacó la voluntad de las autoridades ucranianas para renunciar a su adhesión a la Otan, a las armas nucleares y, en general, para declararse “neutral”, reivindicación excluyente de Moscú durante estos últimos meses en las conversaciones.



Asimismo dijo que detectó “más comprensión” en lo que se refiere a la península de Crimea, otro de los puntos neurálgicos de las exigencias del Kremlin.



El negociador ucraniano subrayó que Moscú había acordado durante las conversaciones que un referéndum sobre la neutralidad de Ucrania sería “la única salida a esta situación”.



Si los ucranianos no aceptan ese estatus, “volveremos a un estado de guerra, quizás, o a nuevas negociaciones”.



Arakhamia manifestó que si se llegara a organizar un encuentro entre los presidentes ucraniano, Volodimir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, éste tendría “muy probablemente” lugar en Turquía.

La relación de Europa con Estados Unidos, en el tapete

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo ayer que Rusia sólo reevaluará sus relaciones con Europa cuando perciban que se recuperaron del “bourbon estadounidense”, al denunciar una influencia de la Casa Blanca en sus decisiones por la guerra en Ucrania.



El funcionario anticipó que tal escenario “no va a ocurrir a corto plazo” y que sólo contemplará un proceso de diálogo cuando los países europeos decidan apostar por un esfuerzo de unidad continental en lugar de mirar al otro lado del Atlántico.



“Cuando los europeos recuperen la sobriedad después del bourbon estadounidense y descubran que somos nosotros quienes debemos ocuparnos del destino de nuestro continente, Europa, incluso Eurasia, entonces llegará el momento de reevaluar nuestras relaciones y entrar en un estado de diálogo”, declaró en en una entrevista.



Peskov lamentó, en ese sentido, la adhesión de los países europeos a las sanciones contra su país que también impulsa Estados Unidos por la invasión de Ucrania.



“Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, en realidad están dirigiendo la guerra contra nosotros en el comercio, en la economía, en el embargo de nuestras propiedades y de nuestros fondos, en el bloqueo de nuestras relaciones financieras. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad”, destacó el portavoz.



Entre la baterías de sanciones, las potencias occidentales desconectaron parcialmente a Rusia del sistema Swift.

China se desentiende del panorama

China aseguró ayer que no está eludiendo “deliberadamente” las sanciones de las potencias occidentales contra Rusia por la invasión a Ucrania, un día después de que la Unión Europea (UE) advirtiera que cualquier apoyo a Moscú dañaría sus relaciones económicas con el continente.



“No estamos haciendo nada para eludir deliberadamente las sanciones impuestas a Rusia”, explicó Wang Lutong, jefe de asuntos europeos del servicio diplomático chino.



El pasado viernes, los máximos dirigentes de la UE advirtieron que cualquier respaldo al Kremlin para eludir las sanciones occidentales perjudicaría las relaciones económicas del gigante asiático con Europa, su mayor socio comercial.



“China no es parte de la crisis ucraniana [...] Por lo tanto, nuestro comercio con Moscú no debe ser objeto” de sanciones, dijo Wang a la prensa.



China mantuvo hasta el momento una postura ambigua sobre la guerra: defendió la integridad territorial de Ucrania, país al que envió ayuda humanitaria y con el que mantiene una cooperación económica, pero a su vez se opuso a las sanciones impuestas a Moscú y avaló las acusaciones del Kremlin sobre posibles amenazas biológicas en laboratorios controlados por Estados Unidos en territorio ucraniano.



En la ONU fue donde expuso de forma más clara su posicionamiento al abstenerse en las resoluciones que condenaron la invasión.

Francisco no descartó ir a la zona de conflicto

El Papa alertó, además, del riesgo de una “Guerra Fría ampliada”.

El papa Francisco no descartó ir a Ucrania tras la invitación de las autoridades de ese país y alertó sobre el riesgo de una “Guerra Fría ampliada” como consecuencia de la invasión rusa, en el inicio de su viaje a Malta, donde le pidió a Europa responder a la “emergencia migratoria”.



“Sí, esta sobre la mesa”, respondió ayer el pontífice ante la consulta sobre si tenía pensado acudir a Kiev, realizada a bordo del avión que lo trasladó a Malta para una visita de 36 horas donde la problemática de migrantes y refugiados ocupa un lugar central.



Tanto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, como el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, invitaron al Papa a viajar hasta ese país para mostrar su proximidad a la población ucraniana por una guerra que el argentino criticó reiteradamente.



Esa cercanía la expuso ayer nuevamente antes de subirse al avión: se reunió con algunas familias de refugiados de Ucrania que están siendo ayudadas por la comunidad de Sant’Egidio de Roma, acompañadas también por el cardenal Konrad Krajewski, limosnero del pontífice.



El encuentro tuvo lugar en la casa de Santa Marta -donde reside Francisco- y, entre ellos, estaba una madre de 37 años y dos niñas de cinco y siete años que llegaron desde Lviv hace unos 20 días.



La niña fue sometida a una operación de corazón y está bajo supervisión médica en Roma.



Afectado por dolores de cadera y rodilla, Jorge Bergoglio tuvo que utilizar por primera vez una plataforma elevadora para embarcar en el avión que lo llevó a Malta, donde aterrizó poco antes de las 10 hora local (5 de la Argentina).



Su primera actividad fue un discurso en el palacio presidencial de La Valeta, la capital, en el que lamentó el “viento glacial de la guerra” procedente de “Europa del Este”.



“Una vez más algún poderoso, tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas, provoca y fomenta conflictos”, dijo en lo que parece ser una alusión al presidente ruso Vladimir Putin, aunque sin nombrarlo.



“Pensábamos que las invasiones de otros países, los brutales combates en las calles y las amenazas atómicas fueran oscuros recuerdos de un pasado lejano. Pero el viento gélido de la guerra, que sólo trae muerte, destrucción y odio, se ha abatido con prepotencia sobre la vida de muchos”, declaró.