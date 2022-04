Legado de amor que trasciende tiempo y frontera

domingo 03 de abril de 2022 | 6:00hs.

Se trata de una costumbre tan antigua como significativa. Desde antaño, las familias se reunían a compartir juntos la cuaresma al tiempo que trazaban buenos augurios en comunes huevos.



El huevo, como símbolo de la vida, del renacer y el resurgimiento llegaba a nuevas manos junto con un mensaje de amor y prosperidad. Hoy, tantos años después, la cultura ucraniana continúa conservando la costumbre de realizar los pysanky y obsequiarlos a quienes más aman en épocas de Pascua, regalándoles con ellos buenos augurios.



Es una ceremonia que requiere preparación y concentración, al igual que cercanía con Dios -por eso siempre se inicia el proceso con una oración-. La tradición comenzó como un rito pagano, hace miles de años y con el tiempo, cerca del 988 -con la cristiandad en Ucrania- los pysanky comenzaron a tener un énfasis más religioso.



Con formas geométricas, fitomórficas (vegetación), zoomórficas (animales), religiosas o históricas, o incluso mezclando sus tipos, representan un mensaje de prosperidad y amor entre quienes los preparan y para quienes los reciben.



Los coloridos pysanky de Pascua se comparten en la mesa del domingo como un símbolo de fe, unión y paz; “sobre todo paz”, deslizó María del Carmen Judyk, licenciada y profesora de geografía y miembro de la Asociación Cultural Ucraniana ‘27 de agosto’, de Posadas.



“En tiempos como los que vivimos hoy creemos importante defender y transmitir nuestras tradiciones. Con la situación de guerra que atraviesa hoy la nación ucraniana, no sabemos como ayudar desde acá. Pero creemos que transmitir y difundir estas costumbres es un granito de arena muy importante. No podemos ir allá pero sí podemos conservar y defender nuestra idiosincrasia”, reflexionó.



Con esa premisa, desde la asociación llevan adelante un taller de pysanky que comenzó este fin de semana en el espacio posadeño (Perito Moreno 5271).



El curso se llevará a cabo también el próximo viernes. En tanto el sábado se realizará una muestra y exposición de los trabajos logrados así como también de trajes típicos, armado de canasta de pascuas y otras costumbres ucranianas.



En el taller no se aborda solamente la preparación artesanal de cada huevo, sino también se brindan los conocimientos necesarios para que cada persona pueda escribir el mensaje que desea en el huevo que prepara para obsequiar.



Un regalo de amor

Cada pysanky representa -dependiendo de su color, signo y símbolo- un deseo especial. Así como el verde representa la fertilidad o el rojo la pasión y la salud, cada color tiene un significado particular; y cada trazo también. Por eso, quienes desean elaborar un pysanky primero deben aprender cada significado para lograr transmitir el mensaje deseado.



El proceso de fabricación consiste en trazar el diseño pensando en la persona a la que se va a obsequiar el pysanky. Primero se realizan trazos en lápiz. Seguidamente se repasa con cera de abeja y un punzón o material de punta, calentando previamente la cera en una vela. Luego se procede a teñir el huevo en anilina.



El proceso de teñido va desde el color más tenue al más oscuro y los tintes típicos son el blanco, el rojo y el negro. Asimismo, dependiendo del augurio que se desea obsequiar, se pueden agregar colores como verde, púrpura, rosa, amarillo, naranja u otros.



Los huevos pueden estar cocidos (hervidos) o crudos; y al finalizar el procedimiento se puede vaciar el contenido utilizando una jeringa o simplemente dejarlo disecar.



Además de los pysanky, los krashanky también tienen un significado muy especial en la cultura ucraniana. Son huevos pintados de un solo color que se colocan en el centro de la canasta de pascuas y, luego de bendecirse, se comparte por igual con todos los miembros de la familia. Además, un trozo de ese huevo hervido se vierte en un plato vacío con un poco de sal, en honor a los ancestros.



Para la cultura ucraniana, además de una tradición viva y latente, los pysanky representan un mensaje positivo y próspero: “Ninguno puede ser feo o representar algo malo. El huevo significa vida y en cada uno todo es positivo, amoroso y próspero. Es un regalo que viene cargado de buenos deseos”.

Los primeros trazos se realizan en lápiz negro. Foto: Natalia Guerrero

Se pinta con cera de abeja calentada con vela cada trazo escrito en lápiz. Foto: Natalia Guerrero

Se tiñe con anilina el huevo, el teñido va del color más tenue al más oscuro. Foto: Natalia Guerrero