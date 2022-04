Buscan emitir este año una ordenanza que regule el uso de Uber en Posadas

domingo 03 de abril de 2022 | 6:04hs.

Tras la polémica instalada por la presencia de conductores que brindan el servicio de Uber en la ciudad de Posadas, desde el Concejo Deliberante buscan regular a esta y todas las aplicaciones que se dediquen al transporte de pasajeros.



Para ello ya existe en el cuerpo deliberativo un proyecto que había sido enviado por el Ejecutivo municipal, pero que aún no fue debatido por las correspondientes comisiones, como la de Transporte, ni por el pleno del legislativo.



Según anticiparon, la idea es centrar la discusión en saber quiénes, cómo y con qué condiciones de seguridad prestan el servicio. No entraría en debate la tarifa, que generalmente es menor a la que ofrecen los taxis y remises.



“Es viable legislar, de hecho hay ya un proyecto presentado por el Ejecutivo municipal y muchos empresarios de remises en Posadas tienen aplicaciones similares, que funcionan igual que Uber, pero con remises locales. Así que es viable”, explicó a El Territorio el concejal Rodrigo de Arrechea.



“Uber es un sistema que avanzó en el mundo y va a avanzar en la ciudad. Me parece que hay que legislar su aplicación para que tengamos un registro de cuántos autos hay, si tienen licencia, seguro, lo mínimo que se le pide a otro auto que lleva a terceros. De alguna manera hay que saber quiénes son y cómo funcionan para no tener después sorpresas”, agregó al comentar su postura.



Si bien está en agenda hace tiempo, dijo que el tema todavía no fue discutido porque primero se encargaron de ordenar la situación de los taxis y remises y esperan que en este período legislativo se debata sobre aplicaciones.



“Son todos temas que llevan bastante debate y opinan distintos sectores como los empresarios, los choferes, la municipalidad y el concejo para poder unificar un criterio, eso lleva tiempo. Este año la idea es tratar aplicaciones”, indicó.



Sobre la tarifa añadió: “Me parece que depende más del mercado, eso no lo estudiamos, pero me parece que el mercado puede regularla. Sí hay que legislar lo que tiene que ver con la seguridad, ahí es donde hay que tener injerencia”.



Para el edil Santiago Koch, “es necesario que haya una regulación, una ordenanza en la que quede claro y zanjado esto porque si no es una situación enterna y otros municipios ya lo aplican y en concordancia con el servicio de taxis y remises”.



Y acotó que a las aplicaciones se las menciona brevemente en la ordenanza de remises, pero a su criterio se debe dictar una norma específica para la materia.



La llegada de las apps tipo Uber fue considerada “competencia desleal” por el Sindicato de Taxistas. “Este sistema es mucho más económico porque ellos no pagan nada de lo que pagamos nosotros. Por eso pueden tener un precio más barato”, sostuvo Sandra Barrios, secretaria general del sindicato.



En tanto, esta semana, en diálogo con este medio, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas, dijo que recibieron denuncias sobre la operatoria de Uber en Posadas, a la que calificó como ilegal. “Las plataformas electrónicas no están habilitadas, no son legales dentro de la ciudad, ni Uber ni otra plataforma”.



Se esperanzó en que este año el Concejo pueda legislar al respecto. “Esperamos que podamos hacer tratamiento, llamar a todos los actores de la ciudad, ya sean de taxis, remises, asociaciones, sindicatos, propietarios, para sentarnos a hablar. Por supuesto, también empresarios que están en diferentes rubros para trabajar en un marco normativo e intentar regularizar esto para que funcione y brindar un servicio de calidad y seguro a las personas”, recalcó.



En referencia a la información que requeriría la comuna para habilitar el servicio que brinda Uber, tiene que ver con conocer la condición de los choferes respecto de la licencia de conducir, si son mayores de edad, sus antecedentes penales provinciales y nacionales, que tengan un carnet profesional de conductores o, simplemente, de conductores.



En resumidas cuentas, les pedirán “toda la documentación que nosotros hoy exigimos a los taxistas por una necesidad de que estén habilitados en comercios, porque, en definitiva, es una habilitación comercial”.



Actualmente en Posadas hay 816 licencias de taxis y cerca de 250 licencias de remises. Aunque no todas funcionan por diversos factores. Y existen entre 1.200 y 2.000 conductores de taxis y remises, aunque el número es dinámico.

En cifras

1.000 En Posadas hay cerca de mil autos con licencia de taxi o de remís, aunque no todos están activos actualmente, según datos del municipio.