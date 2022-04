Gripe: esta semana empiezan a vacunar a mayores de 65 años

domingo 03 de abril de 2022 | 6:04hs.

Con la llegada ayer de más de 3.900 dosis de la vacuna antigripal para adultos se incluirá desde esta semana a la población misionera de más de 65 años a la campaña de vacunación. Se trata de vacunas adyuvantes de marca Fluxvir, que, según indicaron desde el Ministerio de Salud Pública, son más efectivas para este grupo.



La campaña de inoculación antigripal comenzó en todo el país, Misiones incluida, el viernes 25 de marzo, con el personal de salud, puérperas y embarazadas, y a los pocos días siguió con los niños de 6 meses a dos años, con la llegada de las dosis pediátricas.



En tanto, para el transcurso de esta semana se espera el ingreso de 17 mil dosis más para adultos con las que se prevé incluir también a personas de entre 50 y 60 años con factores de riesgo.



“La vacunación tiene que ser oportuna, tiene que haber accesibilidad y lamentablemente estamos atados a la cantidad de dosis que llegan. Si recibiéramos una cantidad importante lanzaríamos la vacunación paralela en todos los grupos. Por eso hay que tener un criterio epidemiológico de aplicación respecto a la cantidad de vacunas que van llegando”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Roberto Lima, director de Inmunización de la cartera sanitaria provincial.



Misiones además ya recibió 35 mil vacunas Viraflu para adultos y 25.760 dosis Viraflu pediátricas.



En los años de la pandemia, la vacunación contra la gripe tuvo demandas muy distintas. Durante el 2020, cuando no existía un fármaco que inmunice contra el Covid-19, los centros de salud y vacunatorios se vieron desbordados; mientras que durante el año pasado, ya con las dosis anticovid en el suelo misionero, las personas priorizaron esas dosis por encima de la antigripal.



“El año pasado, cuando empezó la vacunación antigripal, no estaba todavía la coadministración de las vacunas, entonces la gente prefería oportunamente esperar a vacunarse contra el Covid-19 primero y no perder su oportunidad”, recordó Lima sobre esa temporada que llamó la atención por la baja demanda de las dosis antigripales.



Asimismo, indicó que se recomienda esta vacuna durante todo el año puesto que si bien aparecen más casos de gripe en época invernal, el virus está presente durante todo el año.



Dosis anticovid en los Caps

Actualmente, la presencia de personas para inocularse contra el coronavirus en los vacunatorios no es masiva como al principio y por ello, desde el Comité Científico se evalúa discontinuar con estos puestos fijos y que vuelvan a sus funciones habituales de la prepandemia.



De esa manera, los Caps serían los lugares de demanda de dosis anticovid.



“En una mirada más técnica y real que está más cerca de los vacunadores, creo que en este momento ya donde la afluencia de personas no es tanto es algo acertado, y además estamos ocupando lugares que no son de salud. El Multicultural es un espacio que tiene otro objetivo, así que llevar la vacuna a los centros de salud sería una buena estrategia porque ya se pueden aplicar todas las vacunas en un mismo lugar”, sostuvo el director de Inmunizaciones.



En Posadas, por ejemplo, funcionan como vacunatorios fijos el Espacio Multicultural del cuarto tramo de la Costanera, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y la Casa de la Cultura de Itaembé Miní.



“La vacunación anticovid llegó para quedarse aunque todavía no esté incluida en el calendario de vacunación nacional y estamos trabajando fuertemente en los refuerzos. Tenemos alrededor de 150 mil personas que todavía no recibieron su segunda dosis, y por eso recalcamos la necesidad de que hoy por hoy todos tengamos cubierto por lo menos el esquema primario, es fundamental porque si no lo hacemos vamos a tener altas complicaciones”, cerró el profesional.