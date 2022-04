Sniechowski sigue firme en la Clase 3 del TP

domingo 03 de abril de 2022 | 6:01hs.

El obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) se ubicó en la 5ª posición en la tercera serie de la 3ª fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputo en el autódromo de Concordia.



Sniechowski había largado tercero y cuando fue a buscar el segundo lugar hizo mal la chicana y fue aprovechada por Juan Damiani y Nicolás Posco para pasar el misionero, que llegó en la quinta posición.



En la tercera serie estuvieron todos los misioneros. Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) largó sexto y pudo mantener la posición. Jorge Possiel (Nissan March) largó en la séptima posición y luego de un despiste llegó 8°. Luciano Viana (Toyota Etios) se mantuvo 11°, mientras que Damián De Lima (Toyota Etios) abandonó a dos vueltas del final por lo que no estará en la final, que irá desde las 12 por TyC Sports.



En la Clase 2, Juan Pablo Abente (VW UP) no terminó la tercera serie por la rotura del motor.