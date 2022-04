La Cámara de Diputados comenzará a tratar el martes la nueva ley de alquileres

domingo 03 de abril de 2022 | 6:02hs.

El desafío de lograr una ley que ordene el caos del mundo de los alquileres es la bandera que logró unir a oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados de la Nación que comenzará a tratar el martes próximo las posibles soluciones para que alquilar una vivienda digna deje de ser un drama nacional.



Es que desde mediados del 2020 cuando empezó a regir la ley de alquileres -que actualmente se encuentra en vigencia- se generaron situaciones negativas tanto para propietarios como para inquilinos: se desvirtuó el mercado generando una drástica disminución de las propiedades en oferta y se produjo un fuerte aumento de los contratos, que subieron un 138% hasta ahora.



Por ese motivo la mayoría de los legisladores coinciden en que la ley que actualmente rige los alquileres de propiedades en todo el país es un fracaso. Sobre esa coincidencia se empezaron a negociar los primeros acuerdos entre los bloques que permitieron destrabar el estado de pasividad en que se encuentra la Cámara de Diputados desde la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace casi un mes.



El acuerdo entre el oficialismo y la oposición fue alcanzado en reuniones que mantuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo. Luego de marchas y contramarchas el miércoles pasado se anunció que ‘habemus acuerdo’.



A través de la cuenta de Twitter de la Cámara de Diputados se expresó que “se constituirá la comisión de Legislación General para iniciar, desde el próximo martes 5 de abril, el tratamiento de la ley de alquileres, que tendrá un plazo de 30 días y buscará mejorar la legislación actual”.



“Este problema acuciante para inquilinos y propietarios será de exclusivo tratamiento de la comisión de legislación general que recibirá a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual”, agregaron en otro tuit.



Lo concreto es que el martes próximo se conformará la comisión de legislación general donde se reelegirá como presidenta a la diputada oficialista Cecilia Moreau y como vicepresidenta a Carla Carrizo, de Evolución Radical, para que se pueda debatir las modificaciones a la ley de alquileres.



El acuerdo político busca que esa comisión se conforme y trabaje durante un mes con especialistas para redactar un nuevo proyecto de ley. Desde que se alcanzó este acuerdo empezaron a llover nuevos proyectos tanto desde el oficialismo como desde la oposición que empezaran a analizarse el martes próximo.



“Esperamos alcanzar un dictamen de consenso para resolver un problema acuciante para mucha gente“ expresó el presidente del bloque radical, Mario Negri, en sus redes sociales.



Peor el remedio que la enfermedad

Actualmente está en vigencia la Ley 27.551, que fue sancionada en junio de 2020, en plena pandemia, cuando los alquileres estaban congelados y los desalojos suspendidos debido a las dificultades económicas de suspensión de actividades que ocasionó la llegada del coronavirus al país.



Pero esas medidas temporales se terminaron en junio del año pasado, cuando se comenzó a aplicar la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual. Y allí se agravó la cosa.



Porque al final la ley terminó funcionando como el dicho, peor el remedio que la enfermedad. Tras su instrumentación, se generaron una serie de dificultades que tienen que ver con el incremento anual de los montos de los contratos que como están ligados a la inflación sucedió que se fueron por las nubes, muy lejos de los que un salario de un trabajador puede pagar.



Por ese motivo desde mediados del año pasado comenzaron a crecer las críticas a la ‘ley Lipoveski’, como se la conoce en el parlamento argentino, porque su autor fue el entonces diputado del PRO Daniel Lipovetzky.



La ley en vigencia estableció la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los valores, dejando de lado el esquema semestral que regía antes de junio de 2020. Lo que preocupa en este momento a los inquilinos son justamente esas actualizaciones calculadas por un indicador conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Ese cálculo generó que los alquileres sean impagables para la mayoría de las personas que necesitan arrendar un inmueble.



A partir de esa situación desde principios de este año la Secretaría de Comercio Interior conformó una mesa de trabajo con representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar propuestas destinadas a dar una solución a la problemática de los alquileres en todo el país.



Desde esa mesa todos coinciden en explicar que la actual ley lejos de traer mejoras empeoró la situación de todos los actores. La solución pasa por modificar la actual ley o por sancionar otra, dicen inmobiliarias, inquilinos y propietarios.



Lluvia de proyectos

En la Cámara de Diputados empezaron a llover proyectos de ley de alquileres desde distintos espacios políticos durante la semana pasada.Todas esas iniciativas seran analizadas a partir del próximo martes con la idea de llegar a un acuerdo que permita generar un proyecto consensuado que se vote en el recinto el mes próximo.



Entre los proyectos se encuentra uno nacido en el seno del interbloque Provincias Unidas, que integran los diputados misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández.



Se trata de la iniciativa presentada el viernes pasado por el diputado rionegrino Agustín Domingo que propuso “librar a la voluntad de las partes la elección de un posible ajuste sobre el precio, esto es índice de salarios, inflación o ninguno”.



En tanto, desde el interbloque de Juntos por el Cambio también se presentaron cinco proyectos que buscan modificar la actual ley.



Y desde el espacio del oficialismo, el diputado José Luis Gioja presentó una iniciativa que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos, entre otras cuestiones.



El proyecto del diputado Gioja también busca impulsar un “impuesto a la vivienda ociosa” para los propietarios que tengan inmuebles y no los pongan a alquilar.



La diputada Gisela Marziotta se sumó a esta lluvia de iniciativas presentando la semana pasada su propio proyecto en el que propone, en primer lugar, la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley, y en segundo lugar, pide crear una ‘cámara nacional de alquileres’.



Según explica la letra del proyecto de la diputada Marziotta, esa cámara sería “un organismo colegiado de carácter autárquico, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación desde donde se fijarán los precios máximos de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional”.



Los que anticiparon que no quieren saber nada con ninguna ley que regule los alquileres en el país son los diputados libertarios.



“La mejor ley de alquileres es la que no existe. La casta destructora tiene que entender que no se necesita una nueva ley de alquileres, hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros”, advirtió el diputado Javier Milei.