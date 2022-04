Avanzan con plan de enriquecimiento del bosque en la reserva Suirirí

domingo 03 de abril de 2022 | 6:05hs.

Uno de los objetivos de los dueños de la rica reserva privada Suirirí, ubicada en colonia Esmeralda, de San Pedro, avanza de forma favorable y representa un aporte significativo para el medio ambiente. Se trata de la incorporación de árboles nativos a las hectáreas de tierra que componen al único espacio preservado más cercano a la Reserva de Biósfera Yaboty en esta zona del municipio. La familia, con gran esfuerzo y amor por la flora y fauna, ya lleva implantadas 1.700 plantas.



El espacio, que hace poco tiempo fue reconocido como reserva privada provincial, por años fue explotado con la extracción desmedida de madera y está en las zonas de riesgo para la caza furtiva, situaciones de vulnerabilidad para la flora y fauna que buscan revertir Marcia Helou y Daniel Kurday, los propietarios. Desde que están en el lugar, hace diez años, llevan adelante varias iniciativas, una de ellas tiene que ver con el enriquecimiento del monte.



Es que para recuperar el hábitat de los animales silvestres y evitar que se tornen blanco de cazadores furtivos, es inminente repoblar las 140 hectáreas, de las cuales no más de cinco son utilizadas para cultivar alimentos para su consumo y frutas para alimentar a las pacas y cutías que crían en la reserva.



“El enriquecimiento siempre fue uno de los ejes claves de acción dentro del área natural. Este lote originalmente ha sido muy explotado para la extracción madera, de hecho los caminos que estamos reabriendo son ex camionables y cuando fue adquirido por colonos sufrió desmonte y quema para rozados. Más de 100 hectáreas están destinadas a la incorporación de nuevos árboles nativos”, indicó la veterinaria, Marcia Helou.



Para concretar la repoblación de arbórea, presentaron la propuesta ante distintas instituciones que trabajan con la temática a fin de conseguir los plantines, teniendo en cuenta que se trata de un emprendimiento sin fines de lucro que demanda mucha inversión, además están llevando adelante su vivero propio.



Es así que se sumaron al proyecto Bosque Atlántico, de Aves Argentinas, vía por la que recibieron 400 plantines, mientras que junto a colonos de la zona recibieron cerca de 1.000 mudas por parte de la fundación Hora de Obrar.



En tanto, dentro de una iniciativa que lleva adelante el Proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad (Usubi), relacionada a la protección de vertientes y montes, recibieron quince plantas de frutales nativos destinados a lo que se convertirá en un jardín de frutales nativos y por último comenzaron a adquirir plantas del vivero La Familia, ubicado en colonia Yaboty.



Todos estos aportes resultan significativos y alivianan parte de la inversión necesaria, que no sólo pasa por adquisición de las plantas, sino que continúa con el cuidado de éstas una vez implantadas en su sitio de destino.



Por su parte, para el control y monitoreo de las nuevas integrantes de la reserva, armaron un bosquejo y un mapa con la geolocalización de cada plantín, incluyendo el nombre del árbol y fecha que fue trasplantado, lo que sumado a una estaca de madera colocada junto a la planta, facilita visibilizarlas.



“Fueron logros que se sumaron y estamos siempre buscando la manera de ir incorporando plantas y biodiversidad al monte tan dañado entrópicamente. Tanto desmonte dejó arboles muy expuestos que por ahí por no contar con una masa de autoprotección, se tornan vulnerables a las tormentas, con los vientos fuertes encontramos árboles grandes caídos, formando claros donde vamos colocando nuevas plantas”, señalo Helou.



Así como esos claros, los espacios escogidos para la plantación, son las hectáreas que fueron utilizadas para rozado y a orillas de los senderos, utilizados para el monitoreo y control de la reserva.



Días atrás, con el regreso de las lluvias y el inicio de la época de trasplante, concretaron la plantación de jaracatiá y en los próximos días avanzarán con la puesta a terreno de otras tantas plantas nativas que aguardan en el vivero.

En cifras

140 Son las hectáreas con las que cuenta la reserva privada Suirirí, cercana a la Reserva Yaboty. Hace diez años la administran Marcia Helou y Daniel Kurday.