Nuevo adelanto de Marvel con Dr Strange

domingo 03 de abril de 2022 | 6:00hs.

“El Multiverso es vida o muerte”, se escucha decir a Stephen Strange en un nuevo adelanto de Doctor Strange en el Multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Protagonizada por Benedict Cumberbatch, la secuela sirve como una continuación de los eventos de Spider-Man: sin camino casa, donde la estabilidad del universo se vio severamente afectada luego del hechizo fallido que convocó a los arácnidos y villanos de las franquicias pasadas. Doctor Strange en el Multiverso de la locura conectará además con las series WandaVision y Loki, ambas estrenadas en 2020 a través de Disney+.