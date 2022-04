Murió el fotógrafo Patrick Demarchelier

domingo 03 de abril de 2022 | 6:00hs.

Patrick Demarchelier, el fotógrafo de origen francés conocido por sus imágenes de alta costura de las principales modelos y celebridades, incluida la princesa Diana, murió a los 78 años. Su cuenta de Instagram dio a conocer la noticia, pero no ofreció más detalles.



Demarchelier hizo carrera en las campañas de marcas de lujo, incluyendo las de Chanel, Louis Vuitton y Dior, y trabajó para Vogue, Harper’s Bazaar, Elle y otras revistas de moda de primer nivel. Comenzó a fotografiar a Diana en 1989 y siguió siendo su fotógrafo personal hasta principios de los años 90.



Una de sus imágenes de Lady Di, con los brazos cruzados a la altura de las rodillas, ataviada con diadema y collar, se convirtió en una de las fotografías más icónicas de ella. A partir de esa foto pasó a ser el fotógrafo oficial de la entonces Princesa de Gales.



También publicó libros de fotografía, trabajó en el calendario Pirelli, tuvo cameos en “Sex & the City” y en la película “The September Issue”, y participó en “America’s Next Top Model”. Fue inmortalizado en “El diablo viste de Prada”, cuando la despistada Andy Sachs de Anne Hathaway no tiene ni idea de quién es, y más tarde le dice a su jefa Miranda Priestly: “Tengo a Patrick” antes de transferir su llamada.



Conocido por trabajar rápidamente y por instinto, el autodidacta Demarchelier hizo fotos por primera vez para Vogue en 1975, antes de mudarse a Nueva York desde París.



En 2018, The Boston Globe informó acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada por parte de 50 modelos. Él negó cualquier delito, pero Vogue y otras publicaciones cortaron con él. Fue uno de los varios fotógrafos acusados en medio del movimiento #MeToo.