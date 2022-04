Litto Nebbia disfruta de su exitoso presente ”muy a pleno”

domingo 03 de abril de 2022 | 6:00hs.

Litto Nebbia, quien viene de brillar en la edición argentina del Lollapalooza y participar en el flamante disco ‘Spinettango’, producido por Hernán “Don Camel” Sforzini, atraviesa un presente que lo encuentra “muy pleno artística y espiritualmente”.



Prolífico y siempre vigente, el prócer del rock argentino habló, entre otras cuestiones, sobre lo que representa el hecho de haber participado recientemente en el multitudinario encuentro rockero, donde se destacó especialmente, acompañado por Ariel Minimal en guitarra, Leopoldo Deza en teclados y vientos, Nica Corley en guitarra y su hermano Tifa, en batería, ambos de Los Reyes del Falsete.



“Me da mucho gusto que me hayan convocado para este festival tan reconocido. Es un peldaño más para mi extensa carrera, siempre luchando por cosas nuevas y mezclándome de alguna manera con tantas novedades que aparece”, dijo Nebbia en diálogo con Télam.



“Lo más satisfactorio para mi persona como artista, es que me presento siempre dentro de mi estilo y capacidad de vocación”, remarcó quien en uno de los escenarios enclavados en el Hipódromo de San Isidro inició su set con “Si no son más de las tres”.



Allí también ejecutó “Nueva zamba para mi tierra”, “El rey lloró”, un popurrí con “Viento dile a la lluvia” y “Ayer nomás”, “Quien quiere oír que oiga”, “Solo se trata de vivir” y “Yo no permito”, entre otras.



El compositor, cantante, pianista y guitarrista rosarino, de 73 años, quien acostumbra sorprender con nuevas canciones y mantiene intacto su pulso creativo, cantó recientemente una bella versión de “Muchacha ojos de papel”, que forma parte del disco “Spinettango”, disco lanzado este viernes por la agrupación Los Altiyeros.



El trabajo está integrado por , y opera como tributo al artista al cumplirse 10 años de su fallecimiento.



“Spinettango” está producido por Sforzini y cuenta además con otros grandes invitados como Daniel Melingo, Mimi Maura, la murga Lack and Rest, Santiago Muñiz y Damián Torres Quintet.



“Fue una invitación de mi amigo Hernán Sforzini. Me gustó como estaba ejecutado el tema por el grupo y también como cantaba el solista (Santiago Muñiz, cantor de Altiyeros), expresó Litto.



“Siempre es un honor que te convoquen a participar del homenaje a un músico sensible como Spinetta”, dijo el compositor de decenas de clásicos del cancionero popular argentino, como “El otro cambio”, “Canción sin puñales”, “Gente que no sabe lo que quiere”, “No importa la razón”, “Rock de la mujer perdida” y “Recuerdos en un taxi”, por citar solamente algunos de una imponente y cuantiosa obra.



Pero mientras sigue creando y pensando en nuevos álbumes (por ejemplo “Señores del Carnaval” que lo une a César Franov, en bajo eléctrico y teclados; Jota Morelli, en batería; y Francisco Ingaramo, en teclados y guitarra), Litto pone en órbita cada medianoche de sábado su “Planeta Nebbia” por Radio Nacional.



El programa que comenzó en Radio 10, inició en marzo pasado su tercera temporada (segunda consecutiva en la emisora pública) poniendo en diálogo la música propia con influencias y referencias varias.



Consultado acerca del parentesco que encuentra entre el tango y el rock argentino, y acerca del sonido de Buenos Aires siempre presente en su obra, señaló: “Lo escucho prácticamente en muchas de las canciones del inicio del rock argentino, surge esa climática del tango. El aire de la música urbana”.



“Esto se puede encontrar no solo en pila de canciones mías de las primeras, sino también en temas de Miguel Cantilo, Javier Martínez, Roque Narvaja, ni que hablar de Moris, y también algo de Spinetta”, agregó.



En relación a cómo se fue impregnando el rock del tango, el fundador del grupo Los Gatos y del sello Melopea dijo: “Creo que el tango y el rock argentino se asemejan en cuanto a que son representativos de nuestra idiosincrasia y también desde sus comienzos, en la lucha contra la adversidad”.



“Finalmente el lenguaje de la canción ciudadana, tiene varios puntos en común –continuó-. Describir la realidad, luchar por sus derechos, y reafirmarse en su originalidad”.



En la entrevista con la agencia, Nebbia también se refirió a su presente artístico, a su vigencia a través de los años y al secreto para ser tan querido y respetado por varias generaciones.



“Me siento muy pleno artísticamente y espiritualmente. No existe secreto para esto. Es tan solo pasión, plena dedicación al arte, y un poco de destino, tal vez...”, concluyó.