Sniechowski terminó 5° en la serie de la Clase 3 y fue el mejor misionero en el Turismo Pista

sábado 02 de abril de 2022 | 19:35hs.

El obereño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) se ubicó en la 5° posición en la tercera serie de la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputo en el Autódromo de Concordia.

Sniechowski había largado tercero y cuando fue a buscar el segundo lugar hizo mal la chicana y fue aprovechada por Juan Damiani y Nicolás Posco para pasar el misionero, que llegó en la quinta posición.

"Me costaba mucho la chicana, evidentemente ellos venían mucho más rápido que yo en la chicana. El sol no me dejó verlos que se metieron por adentro y cuando quise defenderme ya tenía el auto puesto. No fue lo ideal terminar quinto pero los autos son muy parejos y después me costó recuperar la posición", indicó Sniechowski.

En la tercera serie estuvieron todos los misioneros. El obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) largó sexto y pudo mantener la posición. El eldorasende Jorge Possiel (Nissan March) largó en la séptima posición y luego de un despiste llegó octavo. El eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios) largó en la undécima posición y llegó en la misma, mientras que el piloto de Alem, Damián De Lima (Toyota Etios) largó en la 13° posición y abandonó a dos vueltas del final por lo que no podrá ser parte de la final de mañana.

La final de la Clase 3 que se podrá ver por la pantalla de TyC Sports, mañana, desde las 12.

El mal día de Abente en la Clase 2

En la Clase 2, el posadeño Juan Pablo Abente (VW UP) no pudo terminar la tercera serie por la rotura de motor.

Abente largó en la octava posición en la tercera serie y realizó una buena largada ganando varias posiciones en los primeros metros, pero el motor dijo basta y tuvo que abandonar antes de completar la primera vuelta. "Hice una excelente largada y gané varios puestos, pero en la recta opuesta se rompió el motor y me quedé con las manos vacías", lamentó el misionero.

El domingo, por TyC Sports, se largará la final a 15 vueltas o 30 minutos, que tendrá a Abente largando desde la 44° posición.