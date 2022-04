Alberto Fernández reclamó por Malvinas ante un medio inglés

sábado 02 de abril de 2022 | 2:00hs.

Con vigilias en distintos puntos del país como sucedió también en Misiones, comenzó ayer una serie de homenajes como los actos que están previstos para hoy, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 40° aniversario del inicio del conflicto bélico.



Ayer, el presidente Alberto Fernández expresó que tiene muy en claro que el archipiélago del Atlántico Sur “no es inglés”, para luego sostener que “la razón siempre vence y tenemos la razón”.



El mandatario mantuvo un diálogo con la BBC de Londres y recordó cómo era su vida durante los días cercanos a la fecha y las emociones que sintió frente a la guerra que comenzó el 2 de abril y finalizó el 14 de junio de 1982 cuando los excombatientes se rindieron frente a las tropas inglesas.



Allí planteó “si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro”, afirmó.



Además, se presentó como alguien “naturalmente pacifista”, y que “no cree en las guerras”.



Alberto Fernández sostuvo que “los problemas se resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo. El mayor sacrificio que estaría dispuesto a hacer es sentarme a dialogar con los que usurpan mi tierra para ver si consigo que me la devuelvan”.



Durante la entrevista sostuvo, “aspiro a que la Argentina tenga plena soberanía. Son nuestras tierras. Es como si usted usurpa una casa mía y después yo tuviera que discutir con usted a ver cómo compartimos los derechos sobre la casa. Si usted la usurpó, no tiene ningún derecho. Y eso es lo que pasa en Malvinas”, afirmó para luego descartar la posibilidad de una soberanía compartida.



“Es absolutamente incomprensible que las Islas Malvinas sean de otro territorio que no sea la Argentina”, sostuvo el mandatario nacional, para luego remarcar que “como nación las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833, y que desde entonces venimos reclamando”.



Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó que retomar el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, "es una tarea trabajosa" luego de que el gobierno del expresidente de Mauricio Macri le quitara intensidad a los esfuerzos diplomáticos de la Argentina para recuperar los territorios del Atlántico Sur, usurpados por Gran Bretaña. "Estamos recuperándonos también en este punto de los cuatro años de retroceso que significó el gobierno de Macri en términos del reclamo de soberanía. Retomar una política de firmeza y unidad en la región frente a la ocupación británica es una tarea trabajosa porque te miran y dicen ‘si los de antes pedían todo lo contrario’, y eso es un problema", afirmó Taiana.



Los actos

Para hoy, una mesa interministerial y de articulación federal coordinará una agenda de actividades bajo el lema “Malvinas nos une” para visibilizar los derechos soberanos argentinos sobre las islas.



A partir de las 12 el mandatario nacional presidirá la ceremonia en el Museo Malvinas ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma), donde se entregará una condecoración a 15 excombatientes y se izará la bandera argentina en simultáneo con las ciudades de Ushuaia, Resistencia, Rosario, Malvinas Argentinas, San Carlos de Bariloche y Salta.



Allí, el cantante lírico Darío Volonté, excombatiente de Malvinas y sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, interpretará la canción “Aurora”, Dolores Solá cantará el Himno Nacional y Luna Sujatovich, dará el cierre al acto con la entonación de la Marcha de las Malvinas.



El Ministerio de Defensa también inauguró esta semana una muestra de fotografía en el Edificio Libertador y estableció que, en cada unidad militar, a lo largo y a lo ancho del país, se lleven a cabo homenajes a los veteranos y caídos en la guerra, y aquellos recintos que poseen museos específicos abrirán sus puertas a la comunidad.



En esta jornada además se presentará la banda del Regimiento de Patricios en el Edificio Libertador, y la banda de la Fuerza Aérea desfilará en la Ciudad de Buenos Aires por la avenida Corrientes, desde Callao hasta el Obelisco.



A su vez, los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública organizaron la "Agenda Malvinas 40 Años", con la participación de todas las áreas del Gobierno nacional, las provincias y CABA y la Federación Argentina de Municipios (FAM), para resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas y seguir reafirmando los derechos soberanos.

Los actos en Misiones

El acto oficial de Misiones se realizará hoy en Jardín América. También se concretará en otros municipios, como el caso de Posadas, donde está previsto desde las 14 en la plaza Capitán Giachino.



Como sucedió en otras partes del país y la provincia, también anoche en Posadas se desarrolló una vigilia, con actividades iniciadas en las instalaciones del Ejército Argentino, en San Martín 1936 casi Colón. Luego se trasladaron a la Catedral (plaza 9 de Julio), donde se realizó la bendición de las antorchas y de allí se desplazaron hacia el Monumento de Malvinas con nueve antorchas, que representan a los soldados misioneros caídos en combate de los 485 combatientes de la provincia.