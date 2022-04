La segunda denunciante del masajista ratificó su acusación en sede judicial

sábado 02 de abril de 2022 | 6:05hs.

Una segunda joven que denunció haber sufrido abuso sexual por parte de un masajista de 63 años de Puerto Rico, quien desde hace más de una semana está detenido por otra denuncia similar, y ratificó en sede judicial todo lo expuesto en su presentación ante la Policía. Según detallaron voceros ligados a la causa, su aporte fue muy similar al de la otra denunciante.



El acusado está sospechado de haberse sobrepasado en sus funciones como profesional y haber abusado con distintos tocamientos, en primera instancia, de otra joven que a principios de año lo denunció ante la Policía.



Pero al trascender en los medios la traumática situación vivida por la chica, otra muchacha de la misma localidad se acercó a las autoridades policiales para contar lo vivido con el mismo trabajador.



Según lo indicado por los voceros consultados, la última denunciante prestó declaración testimonial en el Juzgado y dio detalles muy similares a los relatos aportados por la primera de las denunciantes.



Los pesquisas comentaron que se vieron similitudes en el modus operandi que habría tenido el profesional con respecto a los excesos en los manoseos a sus clientas y en las insinuaciones que hacía mediante distintos comentarios subidos de tono.



Los distintos hechos que padeció la segunda denunciante ocurrieron semanas antes de lo expuesto por la otra joven, es decir, a fines del año pasado dentro de la sala de masajes que el acusado cuenta dentro de su propio domicilio.



“Yo no quería que el masaje siguiera”, expresó la chica de 25 años en un momento de su relato a los investigadores.



A su vez, añadió que tras advertir las verdaderas intenciones del masajista rápidamente abandonó la sala y se retiró asustada del lugar. Y que incluso debió forcejear con el hombre para poder evitar que este siga tocándola en donde no debía.



Comentó también que la presentación policial hecha por madre e hija días atrás, en donde vio muchísimas similitudes con su propia experiencia con el acusado, la llevaron a presentarse a contar su historia.



A partir de esta nueva acusación, el fiscal de instrucción Héctor Simon, inició los requerimientos de instrucción pertinentes en el caso.



Por otro lado, el juez Manuel Balanda Gómez solicitó una ronda de pericias psicológicas y psiquiátricas para la denunciante y el denunciado.



Nuevo recurso defensivo

Por estas horas, el magistrado evalúa un segundo pedido de excarcelación presentado por el representante del masajista, que recientemente dejó de ser defendido por un abogado particular y que ahora cuenta con el patrocinio del defensor oficial Juan Pablo Fernández Rissi.



El primero de los recursos defensivos fue rechazado pocas horas después de que el acusado se presentara en audiencia indagatoria ante el juez Balanda Gómez, instancia en donde se defendió de las fuertes acusaciones en su contra.



En torno a esto comentó que el trabajo que hizo a la joven consistió en masajes con ventosas y que jamás se sobrepasó con la chica.



Dicha terapia con ventosas consiste en aplicar ventosas –normalmente elaboradas con cristal o plástico– sobre el cuerpo del paciente, y hacer con ellas un efecto de vacío mediante el que estas se adhiere al cuerpo y succiona la piel y parte del músculo, abriendo los poros y estimulando la circulación sanguínea y linfática.



Luego de dar su versión de los hechos, el juez evaluó los riesgos que generaría que el acusado continuará en libertad a partir de la fuerte denuncia en su contra. Además, teniendo en cuenta los riesgos de entorpecimiento de la pesquisa dispuso que el masajista sea detenido y trasladado a la Seccional Primera de Puerto Rico.



Provisoriamente fue imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificación que podría cambiar más adelante en base a los elementos de prueba que se incorporen a lo largo de la instrucción de la causa.



Previo a esta instancia, el fiscal Simón le negó un pedido de exención de prisión que el primer abogado del masajista había presentado ante la Justicia.

Primera denuncia

Para tener un panorama más amplio en torno al alcance de los abusos, hace dos semanas, la primera denunciante fue citada a declaración testimonial en el juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico en donde ratificó los dichos expresados en sede policial.



Previamente a esto, su progenitora, había realizado una ampliación de la denuncia policial hecha por su hija en donde narró que tiempo atrás, al acudir a una sesión de masajes con el acusado, también padeció distintas situaciones de exceso por parte del hombre.



Y comentó que si bien el profesional no llegó a consumar ningún hecho, si le hizo comentarios inapropiados.



En torno a lo descrito por la joven, trascendió que el acusado se propasó ni bien comenzó con sus masajes, ya que le manifestó a su cliente que veía que su zona genital estaba “contracturada” y que por ello necesitaba un masaje especial.



Todo esto mientras el hombre manoseaba a la víctima en sus partes íntimas.Las fuentes añadieron que todos los detalles dados por la chica fueron muy específicos en torno a las prácticas a las que fue sometida durante la sesión y el lugar donde ocurrieron.



También se remarcó que la chica rompió en llanto en un momento de su relato al contar el alto nivel de estrés que le sigue causando recordar esa situación.