Polonia, con Robert Lewandowski, un rival para tener sumo cuidado

sábado 02 de abril de 2022 | 6:01hs.

Con la gran figura del goleador Robert Lewandowski, Polonia será el último rival de la Selección en la zona y a priori el más complicado.



Ganador del último premio The Best, máximo goleador del año calendario en 2019, 2020 y 2021, Lewandowski -delantero de Bayern Munich- hace que Polonia sea un adversario de cuidado para el equipo de Lionel Scaloni.



Lewandowski -foto- perdió con Lionel Messi en la última gala del Balón de Oro 2021, y tuvo declaraciones fuertes contra el crack rosarino.



“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo Lewandowski a la TV polaca en esa oportunidad, tratando a Messi de falso. Aquel duelo personal se trasladará a la cancha en Doha.



Lewandowki, de 33 años, llega en un gran momento, aunque nunca convirtió en un Mundial. Mientras se baraja que podría seguir su carrera en Barcelona o en el París Saint Germain, el polaco se enfocó en el seleccionado de su país y, de hecho, fue el autor de uno de los goles con los que Polonia le ganó 2-0 a Suecia (de Zlatan Ibrahimovic) en el repechaje que lo llevó al Mundial de Qatar.



Polonia fue segundo en el grupo clasificatorio de Europa que lideró Inglaterra y debía jugar el repechaje ante Rusia, originalmente. Sin embargo, el seleccionado ruso fue excluido de Qatar 2022 por la Fifa debido al conflicto bélico y la invasión a Ucrania, por lo que la selección polaca pasó a jugar con Suecia. Gracias a esa victoria, los polacos sacaron pasaje al Mundial y fueron al bombo 3 en el sorteo.



El seleccionado polaco, cuyo entrenador es Czeslaw Michniewicz, también tiene a Wojciech Szczesny, arquero de la Juventus, el lateral derecho Piotr Sebastian Zielinski, de Napoli, y a Krzysztof Piatek, delantero de Fiorentina, como jugadores importantes.



Polonia, actual número 26 del ranking Fifa, no tiene títulos mundiales.

Historial

2

Argentina y Polonia se enfrentaron solamente dos veces en la historia de los Mundiales, con un triunfo por lado: los polacos ganaron por 3 a 2 en Alemania 1974, en Stuttgart, por la primera ronda; mientras que los argentinos se tomaron revancha en Argentina 1978, con una victoria por 2 a 0 por la segunda ronda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.