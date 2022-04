Arabia Saudita, un habitué sin grandes figuras para la cita

sábado 02 de abril de 2022 | 6:01hs.

Arabia Saudita se clasificó a su sexto Mundial sin demasiados sobresaltos y se impuso con firmeza en una zona donde también estuvieron Japón, otro clasificado, y Australia, que aún no consiguió el boleto, aunque no cuenta con figuras de renombre.



Sin embargo, el rival del debut de Argentina en Qatar 2022, llegará con la expectativa de repetir o mejorar los octavos de final conseguidos en el mundial de Estados Unidos 1994.



Justamente en aquella actuación se dio el histórico gol del delantero Saeed Al-Owairan, apodado como el Maradona del Golfo Pérsico cuando anotó el mejor gol del Mundial frente a Bélgica y uno de los mejores de la historia.



El atacante tomó la pelota en el mediocampo y gambeteó a diferentes rivales para marcar el tanto que le dio la clasificación a los octavos por primera y única vez hasta ahora.



En la actualidad, la figura de Arabia Saudita es el atacante Saleh Al-Shehri (28 años), que juega en el Al Hilal, dirigido por el argentino Ramón Díaz, y fue una de las figuras en la consagración de la Liga de Campeones de Asia.



Luego participó en el Mundial de Clubes y cayó en semifinales contra Chelsea.



El atacante finalizó como máximo goleador saudí en la eliminatoria de Asia, con ocho tantos.



No solamente su figura juega en el Al Hilal, la gran base de su formación inicial, con cinco futbolistas en la institución más poderosa del país. Además, los restantes también integran el campeonato saudí y se reparten entre Al Nassr, Al-Ahli, Al-Batin, Al-Faisaly, Al-Shabab y Al-Hazem. Su técnico es el francés Hervé Renard.



Arabia Saudita nunca se enfrentó a la Argentina en los mundiales pero sí lo hizo en cuatro partidos amistosos: dos derrotas (2-0 en 1988 y 3-1 en 1992) y dos empates (1-1 en 1988 y 0-0 en 2012).