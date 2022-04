Empezó el Mundial

sábado 02 de abril de 2022 | 6:05hs.

El seleccionado argentino, vigente campeón de la Copa América, evitará a potencias en la primera fase y compartirá con Arabia Saudita, México y Polonia el grupo C del Mundial Qatar 2022, dispuso ayer el sorteo realizado en el Centro de Exhibiciones y Congresos de Doha, capital del país árabe.



El equipo de Lionel Scaloni, que ostenta el invicto más largo del fútbol actual (31 partidos), debutará con Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana en el estadio icónico de Lusail, sede de la final del 18 de diciembre.



Los saudíes, que accedieron a la competencia como ganadores de su zona en la fase final de las Eliminatorias de Asia y nunca enfrentaron a Argentina en Mundiales, sumarán su sexta participación. Sólo una vez lograron pasar la ronda inicial, en Estados Unidos 94 (octavos de final).



En el segundo partido, el sábado 26 a las 16 y también en el en el estadio Lusail, llegará un viejo conocido en las copas del mundo: México, que es dirigido por el rosarino Gerardo “Tata” Martino.



Los aztecas, ubicados en el noveno puesto del ranking Fifa, fueron adversarios en tres oportunidades y en todas ellas la victoria fue para la Albiceleste. En 1930, Argentina se impuso 6-3 en la ronda de grupos y las siguientes la victoria correspondió a los octavos de final (2-1 en Alemania 2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010).



Finalmente, Polonia, liderado por el goleador Robert Lewandowski, ganador del último premio Fifa The Best al mejor futbolista del mundo, será el último adversario el miércoles 30 a las 16, en el estadio 974, también llamado Ras Abu Aboud.



Sobre dos antecedentes, uno fue favorable para los europeos (3-2 en 1974) y el otro fue triunfo argentino por 2-0 en 1978.



Argentina, clasificada en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, afrontará su 19ª copa del mundo, en busca del tercer título de la historia tras los conseguidos como local en 1978 y en México 1096.



Ubicada en el cuarto puesto histórico de los Mundiales, la Albiceleste fue también finalista en las ediciones Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014, la primera perdida ante el seleccionado rioplatense y las dos últimas frente a Alemania.



Qatar 2022, primer Mundial que organizará un país de Medio Oriente, será la quinta Copa consecutiva para Lionel Messi, quien se convertirá en el futbolista argentino de mayor presencia histórica si consigue al menos disputar los tres partidos de la fase de grupos.



El astro rosarino, de 34 años, acumula 19 encuentros entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, sólo por debajo de Diego Maradona (21) y Javier Mascherano (20).



En caso de avanzar a octavos de final como líder de su zona, Argentina se cruzará con un rival del grupo D, que integran el vigente campeón del mundo, Francia, un rival a definir (Perú, Emiratos Árabes Unidos o Australia), Dinamarca y Túnez.



Para tener en cuenta

El partido inaugural del Mundial tendrá como protagonistas a Senegal y Países Bajos. El equipo africano -campeón continental- y el conjunto europeo se medirán el lunes 21 de noviembre, desde las 13 (horario local, a las 7 de la mañana de Argentina) en el Al Thumama Stadium.



Inglaterra fue uno de los beneficiados por el azar, al quedar como cabeza de serie del grupo B junto con Irán, Estados Unidos y el único europeo que resta clasificarse (Gales, Escocia o Ucrania). El grupo E, en tanto, enfrentará a dos campeones, España y Alemania, claramente favoritos en la previa.