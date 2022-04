Weiss cumplió la 1ª etapa en España

sábado 02 de abril de 2022 | 6:01hs.

El piloto de Aristóbulo del Valle Gonzalo Weiss, navegado por el español Javier Fernández (Renault Clío Rally5) cumplió ayer la primera etapa del 39º Rally de Sierra Morena, prueba válida por la segunda fecha del Súpercampeonato de rally de asfalto de España y primera fecha del la Clio Trophy Spain, categoría en la que el misionero se ubica en la 13ª posición.



La extensa jornada comenzó con un fuera de pista para el Weiss que se pasó en un frenada en el PC1 (Villaviciosa) y se pegó contra un árbol.



Luego de perder varios puestos pudo reparar el daño en el Clío y seguir en carrera marcando 22m24s700/100 para arrancar el día en la 14ª posición sobre 15 participantes y a 7m8s500/1000 de la punta. Pese a los problemas del auto, en el PC2 (Ermitas - Trassierra) se ubicó entre los diez primeros en el tramo con un tiempo de 6m33s400/1000 y se mantenía en el puesto 14 de la general. En el PC3 (urbano) el misionero marcó 1m23s600/1000, quedando 11° en el tramo y se mantenía 14° en la general.



En el segundo rulo empezó a cambiar el panorama para el misionero y en el PC4 (Villaviciosa) marcó 18m25s800/1000, bajando casi en 4 minutos respecto a la primera pasada, pero se mantenía en la 14ª posición.



En el PC5 (Ermitas-Trassierra) marcó 8m28s700/1000, quedando 13° en el tramo y 13° en la general.



Así luego de cinco pruebas especiales la dupla Weiss-Fernández acumula 56m58s800/1000 y se ubica en la 13ª posición a 10m55s200/1000 del binomio líder integrado por los españoles Carlos Rodriguez González-María Esther Gutierrez Porras (Renault Clío Rally 5).



“Salimos con un ritmo lento porque no conocía el auto, fui calentando los neumáticos y tomando confianza con el auto y mitad del PC1 mi navegante me pide que levante el ritmo porque veníamos muy rápido, me desconcentre y me pasé en un frenaje y le pegamos a un árbol. La gente nos sacó y pudimos seguir pero ya a otro ritmo buscando llegar a la asistencia. En la tarde noche hice tranqui el segundo rulo porque nunca había corrido en asfalto y de noche. La idea es completar la prueba”, comentó Weiss.



Hoy se cierra el rally de Sierra Morena con siete nuevos tramos.