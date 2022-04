Lucha por las cimas

sábado 02 de abril de 2022 | 6:01hs.

Boca, con el ánimo por las nubes tras haber ganado el Superclásico, recibirá a Arsenal de Sarandí, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro, válido por la zona 2, que lidera Boca junto a Estudiantes de La Plata, se jugará a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por Fox Sports Premium.



El Xeneize sumó 14 puntos, los mismos que Estudiantes, aunque su andar se realzó con la victoria sobre River por 1-0 en el Monumental, con el gol anotado por el colombiano Sebastián Villa y el arquero Agustín Rossi como figura del equipo.



De todas maneras, Boca no utilizará todo su poderío ante los de Sarandí, debido a que el martes también desde las 21.30 visitará al Deportivo Cali en el partido de la fecha inicial del grupo F de la Copa Libertadores, su gran objetivo en 2022.



Por su parte, el otro líder de la zona 2, Estudiantes, visitará a Godoy Cruz, que irá en busca de su recuperación.



El partido se jugará desde las 16.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisado por Fox Sports.



Estudiantes viene de empatar 1-1 de visitante ante Gimnasia, mientras que por la Copa Argentina eliminó la semana pasada a Puerto Nuevo de Campana, equipo de la Primera C.



Por el mismo grupo, Vélez, que se quedó sin entrenador a raíz de su mala campaña, recibirá a Lanús, que tampoco atraviesa un buen momento aunque por ahora su DT Jorge Almirón no es cuestionado.



El encuentro se jugará a partir de las 16.30 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.



La Gagoneta va por más

Racing, puntero e invicto de la zona 1, recibirá a Sarmiento de Junín, con la presencia del ídolo Lisandro López, en una jornada en la cual se vivirá un emotivo clima en el estadio de la Academia ante el reciente fallecimiento del inolvidable Juan Carlos ‘Chango’ Cárdenas.



El compromiso comenzará a las 14 con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports.



Racing está dulce en esta etapa con Fernando Gago, con el primer puesto en su zona, con tres victorias consecutivas, la última en el clásico ante Independiente en el clásico, y el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta.



Pero la Acadé tiene dos perseguidores de riesgo: River y Defensa y Justicia, que se medirán en Florencio Varela, en un duelo que promete muchas emociones.



El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello desde 19, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports.



Los dos equipos tienen la mente puesta en el debut en las copas internacionales, River en la Libertadores y Defensa en la Sudamericana, pero también con la misión de ganar para quedar, dependiendo del resultado de Racing, con la punta del grupo.