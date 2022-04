Comerciante sospechado de abusos en hogar fue indagado

sábado 02 de abril de 2022 | 6:03hs.

En la jornada de ayer, Marcos N., comerciante señalado por el abuso a una menor en el Hogar Rincón de Luz, de Gobernador Virasoro (Corrientes), compareció ante la Justicia para completar la audiencia de declaración a indagatoria en la Fiscalía interviniente.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes que intervienen en la causa, el hombre fue imputado por el fiscal interviniente y, mediante su abogado defensor, pidió una eximición de prisión.



La denuncia de abuso contra este hombre y la ex directora del hogar, Sonia P., fueron realizadas el año pasado por una orientadora del hogar, quien había manifestado haber visto actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución. Sin embargo, la investigación nunca tomó impulso.



Finalmente, la muerte de un joven de 14 años, quien presuntamente se suicidó, reavivó las acusaciones y generó una revolución en la localidad yerbatera. Mediante un pedido de la familia de la joven, conformada como querellante bajo la asistencia del letrado Eduardo Etchegaray Centeno, se pidió la detención de ambos.



Entonces sus casas y el local comercial fueron atacados, vandalizados y pintados, por lo que hasta el día de hoy están tapiados y a sus propietarios no se los ve por el lugar. También hubo escraches en las redes sociales y más irregularidades en los hogares empezaron a emerger.



Luego la joven fue citada a prestar declaración, pero ante la Justicia señaló que no quería que se avance con la investigación, algo que días después fue ratificado.



Según se pudo saber, esto se mantuvo hasta que la joven salió del hogar.



Por su parte, Sonia P. fue imputada en la causa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La semana entrante tendrá que presentarse en la Fiscalía a declarar por las otras dos causas abiertas en su contra por corrupción de menores y homicidio culposo.



El beneficio de eximición de prisión sólo se puede usar en una causa y la ex directora tiene cuatro causas abiertas; por ello hay expectativas de saber si tras su declaración será detenida a los efectos de “prevenir fuga y/o el entorpecimiento de la investigación” o continuará libre.



Indignación

En tanto, la localidad sigue conmocionada y no se pasó por alto la ausencia de Adán Gaya, ministro de Desarrollo Social de la provincia, para dar cuenta sobre los pormenores de los hechos en el Senado correntino.



El motivo de su presencia serían las sucesivas denuncias realizadas por abusos, castigos y torturas perpetradas en el Hogar Rincón de Luz donde hace poco más de un mes se encontró muerto un adolescente de 14 años, y cuya causa está siendo investigada por la Justicia bajo la caratula de muerte dudosa debido que los hogares que están bajo la órbita de Desarrollo Social en toda la provincia.



“El ministro sigue condenando a la muerte a esos niños y niñas. No sólo es responsable de sus actos, sino que hoy también es responsable por su silencio”, sentenció Patricia Ramos, integrante de la Fundación El Faro y madrina del joven que murió.



En tanto, se está organizando una marcha provincial pidiendo justicia para el próximo viernes 8 de abril, cuando exigirán cárcel para Sonia P. y todos aquellos que cometieron torturas y abusos en los hogares, e intervención judicial a los hogares. Además, los vecinos piden la renuncia del director de Niñez de la Provincia, la asistente social del hogar, y la psicóloga del hogar.