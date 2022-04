Arte eternizado en la piel

sábado 02 de abril de 2022 | 6:05hs.

Líneas simples, detalles minimalistas, retratos ultra realistas y mega ilustraciones son parte de la identidad de distintas personas que eligen poner su piel como lienzo.



De tabú a popular, el tatuaje es hoy parte de la cultura estética y grabarse en la piel convirtió en una actividad tan habitual como una limpieza de cutis.



Mientras hace algunas generaciones, los músicos parecían ser unos de los grandes promotores de esta moda, hoy quizás los futbolistas y artistas en general son los modelos de esta tendencia que continúa en auge. Incluso ayer con el furor por el nuevo mundial, el spot de la pelota oficial jugó con la idea de Messi tatuándose el nuevo balón.



“Pasó a ser estético más que simbólico. Ya no existe el tabú”, consideró Cristian Kuchenmeister, que junto a Hugo Sosa es organizador de la Convención de Tatuajes de Posadas que ayer comenzó su quinta edición.



Con más de 90 tatuadores de gran prestigio, la convención local está considerada una de las mejores del país. Desde Brasil, Bolivia, distintos puntos de Argentina, los tatuadores se suman a este fin de semana de encuentro e intercambio en el que habrá seminarios especiales, bandas en vivo y otros novedosos espectáculos.



‘’Desde la edición inaugural, la vara estaba muy alta”, explicó Kuchenmeister sobre el evento que arrancó como una pasión autogestiva y fue cobrando vuelo.



Con exponentes misioneros de renombre internacional como Galo Berón y Héctor Roa, el jurado que definirá los premios finales en cada categoría se completa con Mariano Ochoa de Buenos Aires y André Conegatto, de Brasil.



Según detallaron los organizadores, la exigencia es tal, que tatuadores que hace cuatro años permanecían en una lista de espera, recién hoy fueron admitidos en la nómina de participantes.



Con la pandemia como impedimento en estos últimos años, las expectativas y las ganas de competir fueron en alza y el cupo se completó rápidamente ni bien se lanzó la convocatoria.



Como novedad, este año se sumó una categoría de arte regional que juzgará un tatuaje con aspectos referentes a Misiones, sea cual fuera la técnica que se aplique.



Mate y tatuajes

Con un ambiente ameno, familiar, reflejan desde la organización, el encuentro comenzó su despliegue ayer por la tarde en el Club Alemán de Posadas y se extiende hasta el domingo a la noche.



Stand por stand, cada referente ofrece una muestra de su estilo mientras los ‘lienzos’ se prestan a eternizar ese arte. Sentados, acostados, mientras toman un mate, o incluso recostados comiendo una milanesa, los voluntarios parecían evadir el dolor y con la nueva tecnología de las pen inalámbricas bien podría parecer de lejos el trazo se realizaba con un fibrón y no con agujas.



Espacio lúdico, pantallas gigantes de fondo con videos musicales ponían a tono de la fiesta que estaba comenzando.



“El tatuaje es un estilo de vida. Cómo todo estilo de vida si no le ponés la atención, el cuidado y la dedicación va para atrás. Si lo tomaste como hobby, acá no estás”, sentenció Kuchenmeister. Conocido por su alter ego Spartan Tattoo, se consideró más de la vieja escuela, de la experiencia de estar atento al sonido de las máquinas para aplicar la presión necesaria y precisa a la hora de tatuar aunque destacó que el avance trae beneficios logísticos.



En esa línea, Jacobo, de La Matanza, contó que hace 25 años se dedica al rubro y que su primera máquina la armó con “un motorcito de grabador, lapiceras agujas y una ojota como pedal”. Al entender que no sólo la tecnología de las herramientas evolucionó, coincidió en que los tatuajes “pasaron de ser tabú a ser una moda y a quedar algo fijo. Hoy es más raro ver a una persona que no está tatuada”.



En contrapartida, Magui de Posadas estimó que más allá del reconocimiento de las obras, aún hoy el tatuaje “sigue siendo uno de los artes más juzgados”.



Magui esperó la convención para poder imprimir en su piel un nuevo diseño que hace un mes viene trabajando con Rodrigo, de Crazy Tattoo. Oriundo de Resistencia, Chaco, el joven se estrena en la convención posadeña y especializado en full color, de la nueva escuela dice que continúa formándose día a día.



En esa línea, destacó que la experiencia de estas reuniones le permite conocer gente nueva, lugares nuevos y expresarse más libremente, jugar con diseños que no son habituales en la cotidianidad de su estudio.



En coincidencia, Yamil Talazac juzgó que en el juego de la tinta nunca terminás de aprender y cada vez evoluciona más. Junto a Lucas Del Valle y Cristian Hidalgo vino desde Avellaneda a todas las ediciones de la convención posadeña y tienen un stand bajo el nombre de Gerli Ink.



La camaradería entre pares, el ambiente donde poder intercambiar saberes, expandir contactos y experiencias es lo que más destacan todos los que se codean en el Alemán este finde.



Mientras, ayer el foco de la competencia estaba en los estilos tradicional, full color, libre y tribal, hoy se destacarán black & grey, neotradicional, dotwork y fusión y mañana será el turno del realismo, new school, oriental y regional. Además, experto en suspensión y shibari -arte japonés de ataduras eróticas- Leonardo, de Entre Ríos Tattoo elevará la experiencia al realizar una perfomance de suspensión corporal y esta especie de bondage oriental.



Diversidad y buena onda en un encuentro con amigos, familia y mucho arte por descubrir.

Víctor Peralta, con un récord Guinness por ser el hombre más modificado del planeta, uno de los presentes. Fotos: Federico Gross

Para agendar

Encuentro tatuador

La Convención ‘Tatuaj-es arte’ será hasta el domingo de 12 a 22, en el Club Alemán, avenida Corrientes 2540. Habrá competencias en distintos estilos, shows en vivo y más de 90 tatuadores.