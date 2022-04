Condenaron a Ricardo Jaime y Julio De Vido por corrupción

sábado 02 de abril de 2022 | 6:02hs.

Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes en 2005. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, deberá cumplir cuatro años de cárcel por el delito de defraudación contra la administración pública.



En el caso de Jaime, deberá pagar una multa de casi 15 millones de pesos por enriquecimiento ilícito. El supuesto testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, recibió una condena de cinco años y ocho meses.



En el juicio oral y público el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, estaban acusados por el delito de defraudación por la compra de trenes a España y Portugal.



La fiscal del juicio, Cecilia Baigún, había argumentado que De Vido, Jaime, y Vázquez -jefe de asesores del ministerio- compraron los trenes a España y Portugal violando sus deberes como funcionarios, comprometiendo al Estado y provocando un perjuicio patrimonial irreversible.