Rusia denunció un imprevisto ataque ucraniano en su territorio

sábado 02 de abril de 2022 | 6:02hs.

Rusia denunció que el Ejército de Ucrania bombardeó la madrugada de ayer un depósito de combustible en territorio ruso a apenas 35 kilómetros de la frontera, un sorpresivo ataque que podría implicar un giro en el conflicto y -según advirtió el Kremlin- entorpecer las conversaciones de paz entre las partes.



Según el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, dos helicópteros de las Fuerzas Armadas ucranianas lograron alcanzar el depósito administrado por el gigante energético ruso Rosneft que se encuentra a unos 80 kilómetros de la castigada ciudad ucraniana de Jarkov.



El bombardeo, que no fue confirmado ni desmentido por Kiev, incendió las instalaciones y dos personas resultaron heridas, según una publicación en Telegram del gobernador de Gladkov, informó la agencia de noticis AFP.



De acuerdo con lo narrado por Gladkov, los dos aparatos cruzaron a territorio ruso volando a baja altura en una incursión llevada a cabo en la madrugada de ayer.



Las redes sociales muestran numerosas imágenes del bombardeo y enormes columnas de humo.



El jueves, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, aseguraba que sus fuerzas contaban con “una superioridad aérea absoluta” que les permitía atacar a los ucranianos en el oeste y el centro del país.



Mientras los servicios de emergencia rusos intentaban apagar el incendio, las autoridades informaron que no había ninguna amenaza para la población.



Sin respuestas ante el ataque

El portavoz del presidente ruso Vladímir Putin advirtió que el ataque ucraniano, que tuvo lugar en torno a las 5.30 de la madrugada de ayer, podría obstaculizar las conversaciones de paz de Moscú y Kiev.



“Esto no crea unas condiciones cómodas para continuar con las negociaciones”, dijo Dmitri Peskov.



Ante una consulta sobre cómo pudo ocurrir un ataque aéreo en su propio territorio, Peskov declinó responder y se limitó a señalar: “No nos corresponde a nosotros, a la administración presidencial, hacer ninguna valoración que deben hacer profesionales. La superioridad aérea durante nuestra operación especial es un hecho absoluto, pero no somos nosotros sino nuestros organismos de seguridad, los que deben evaluar esto”.



Pese a este hecho, el esfuerzo diplomático de poner fin al conflicto persiste y las negociaciones se reanudaron ayer, según el negociador en jefe del Kremlin, Vladimir Medinski.



“Continuamos las negociaciones por videoconferencia. Nuestras posiciones sobre Crimea y el Donbass no cambiaron”, indicó Medinski en Telegram, en referencia a la península anexada por Rusia en 2014 y dos regiones parcialmente bajo control de separatistas prorrusos.



En tanto, en el plano de las hostilidades las fuerzas ucranianas informaron que retomaron las aldeas de Sloboda y Lukashivka, que se encuentran al sur de la sitiada ciudad norteña de Chernihiv y ubicadas a lo largo de una de las principales rutas de suministro a la capital de Ucrania, Kiev.Rusia no confirmó la información.

Ucrania advirtió que Rusia planea aumentar la fuerza para nuevos ataques.



El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, advirtió que las retiradas rusas del norte y centro del país eran sólo una táctica militar para aumentar la fuerza para nuevos ataques en el sureste.



“Conocemos sus intenciones”, dijo en un discurso nocturno trasmitido a la nación. “Sabemos que se están alejando de aquellas áreas en las que les golpeamos para enfocarse en otras muy importantes en las que nos puede resultar difícil”.



Además, las autoridades ucranianas alertaron que Moscú planea una nueva ofensiva a través de la cual conquistar Ucrania antes del 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia.



Rusia, junto con Bielorrusia y otras antiguas repúblicas soviéticas, conmemora en este día la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945.

La pulseada por el gas a Occidente

En relación al tema del gas, insumo fundamental en la pulseada entre el Kremlin y las potencias occidentales, el portavoz de la Presidencia rusa aclaró ayer que lo que ya fue exportado queda fuera del nuevo mecanismo de pagos en rublos que Putín ordenó la semana pasada y entró en vigencia ayer. “El decreto no es retroactivo”, dijo el alto funcionario al responder a la pregunta de si la nueva regla abarcará al gas ya despachado al exterior, reseñó la agencia de noticias rusa Sputnik.



“El desembolso por los envíos que se hacen ahora, no se realiza hoy mismo (por ayer). El pago debe hacerse a finales, en la segunda mitad del mes, en abril o incluso a principios de mayo”, explicó. Los países de la Unión Europea son grandes importadores del gas y cubren el 40% de su consumo con los suministros provenientes desde Rusia.Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda de gas en la UE alcanzó los 552.000 millones de metros cúbicos en 2021.

Se suman denuncias sobre posibles crímenes de guerra

Numerosas denuncias apuntan a posibles crímenes de guerra por parte de Ucrania para con prisioneros rusos.



La ONG Human Rights Watch (HRW) hizo un llamamiento en ese sentido a las autoridades ucranianas tras la difusión de imágenes mostrando a soldados ucranianos disparándoles en las piernas.



En un video divulgado el domingo último, se ve a tres hombres en traje de campaña, con las manos atadas en la espalda, lanzados al suelo desde una furgoneta por otros hombres armados que les disparan a las piernas.



El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) denunció por su parte que gobiernos de muchos países occidentales tratan de ocultar las torturas de las autoridades ucranianas.



Las evidencias apuntan a que la cúpula ucraniana está tratando de convencer a sus patrocinadores de Occidente para que la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales no puedan acceder a los soldados rusos prisioneros.

Aseguran que Putin tendría cáncer de tiroides

Un medio de comunicación ruso especializado en artículos de investigación, Proekt, puntualizó que el presidente ruso sufriría de cáncer de tiroides.



El Kremlin desmintió categóricamente las versiones. Incluso Proekt, medio de comunicación independiente prohibido el pasado verano, pero todavía disponible en Rusia mediante los sistemas VPN, basa sus afirmaciones en documentos que demuestran que Putin está constantemente acompañado y en particular en los momentos de reposo en Sochi por un nutrido equipo médico.



Entre ellos, un cirujano oncológico, Evgeni Selivanov, autor, entre otros, de un estudio acerca del diagnóstico del tumor en la tiroides. En los últimos cuatro años, Selivanov habría visitado Sochi para ver a Putin unas 35 veces. Mientras un cirujano otorrinolaringólogo, Alexei Shcheglov, se habría reunido con el jefe del Kremlin unas 59 veces.



Putin cumplirá 70 años el 7 de octubre y se sometió a un férreo aislamiento desde el inicio de la pandemia de Covid.



Según Proekt, las versiones sobre problemas de salud del presidente comenzaron a circular en los ambientes médicos moscovitas ya desde el pasado otoño. Desde el comienzo de su presidencia, cuando tenía 47 años, las noticias sobre la salud del jefe del Kremlin eran mantenidas en secreto.