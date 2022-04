Tras dos años de clases virtuales, las aulas universitarias volvieron a llenarse

sábado 02 de abril de 2022 | 5:30hs.

Esta semana, luego de dos años de pandemia por coronavirus, se iniciaron las clases presenciales en la educación superior de la provincia, con el debido protocolo para evitar contagios, aunque más flexible. Así fue en la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), con un sistema sujeto a las diferentes realidades de cada casa de estudios, que puede recurrir también a las clases virtuales.



En este marco, Alexis Janssen, secretario general adjunto de Asuntos Estudiantiles de la Unam, comentó que las clases comenzaron en las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Ciencias Forestales, entre otras dependencias, y el lunes será el turno de Humanidades, la última facultad que restaba integrarse.



“Los cursillos de ingreso ya se habían iniciado en febrero y en Humanidades en marzo”, aclaró.



En diálogo con El Territorio, dijo que “en su momento, la rectora (Alicia Bohren) sacó una resolución que contempla que cada decano evalúe la situación con el consejo directivo y cada facultad toma decisiones con respecto a diferentes factores relacionados con la presencialidad”.



En cuanto a la modalidad de trabajo, informó que puede variar: “En una carrera puede suceder que una cátedra sea completamente presencial por la menor cantidad de estudiantes y porque la infraestructura es suficiente, mientras que otra puede dar clases de otra manera porque es mayor el número de personas”.



Además, la mayoría de los cursillos fueron virtuales y en algunos casos híbridos.



En vinculación con el protocolo mencionado, manifestó que se cumple con los puntos que están vigentes, ya que fueron cambiando de acuerdo con el descenso de casos y por intervención del comité de crisis de la universidad, en línea con las medidas establecidas por Nación y el gobierno provincial.



El regreso

“Se puede decir que fue un regreso bastante bueno, se trabajó mucho en acompañar a los estudiantes nuevos, sobre todo porque hay chicos de tercer año que todavía no conocían las instalaciones de las facultades porque tuvieron que manejarse dos años en la virtualidad”, comentó Janssen.



A esto se suma que todos los estudiantes están incorporándose a las actividades relacionadas con la academia. Por ejemplo, en el comedor ya hay 650 comensales sólo al mediodía, mientras que hace tres semanas había 350. También hay incremento en los albergues.



En esta línea, el secretario académico comunicó que los principales desafíos son contener a los estudiantes, “que se sientan acompañados y se encaminen a las clases presenciales para avanzar en sus carreras”.



Actualmente, asisten a la universidad alrededor de 25.000 alumnos y es de destacar el número de graduados que se incrementó en la era de la virtualidad, “al punto de que cuando se realizó el acto de colación de una de las facultades, había más de 200 egresados”, expresó Janssen.



En Ciencias Exactas

En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Fceqyn) de la Unam, desde el 28 de marzo ya se realizan actividades en aulas, talleres y laboratorios.



Sin embargo, rige el Sistema Institucional de Educación a Distancia que los habilita a ofrecer un 49 % de clases virtuales. Es decir que los profesores, en el caso de que la concurrencia sea muy numerosa, pueden decidir sobre la modalidad de trabajo en relación con las clases teóricas.



En este marco, Marcelo Marinelli, vicedecano del establecimiento, indicó que las aulas están preparadas en el sentido de que no hay distanciamiento “porque la Provincia lo eliminó, pero se usa barbijo. Se promueve la higienización con alcohol, se toma la temperatura a la entrada y si las clases teóricas son muy numerosas, se trata de que los docentes decidan sobre ellas”.



Ejemplificó con el caso del aula de Informática, que tiene una capacidad de 40 estudiantes, “entonces hay que hacer comisiones y aquel que tenga acceso a una computadora, en el aula virtual puede hacer los mismos trabajos que los chicos que participan de forma presencial”.



De este modo, se prioriza el uso del espacio de dicha aula para aquellos estudiantes que no tengan acceso a una computadora o conectividad.

En los laboratorios se arman comisiones para evitar hacinamiento. Foto: Marcelo Rodríguez

Además, hay cátedras que tienen laboratorios y aquí el funcionamiento se torna “un poco más complicado porque tiene que haber ventilación cruzada. También tienen que armar muchas más comisiones de las que tenían antes para que no haya hacinamiento”, explicó, ya que para trabajar correctamente en tal espacio, por su particularidad, se debe evitar la contaminación.



El vicedecano comentó que esta semana se está trabajando en una disposición, justamente, para contemplar estos puntos, en adhesión con las decisiones del Ministerio de Salud Pública respecto a los protocolos.



Asimismo, señaló: “No estamos pidiendo el carnet sanitario, pero tratamos de impulsar que los chicos tengan esquema de vacunación completa” por medio de charlas.



“Vamos a ver cómo evoluciona todo esto porque hace una semana recién que empezamos. Estamos siguiendo atentamente, ver cómo podemos hacer”.



Comentó que el mayor problema que tienen es en el edificio central, situado en Félix de Azara casi Sarmiento, de Posadas, donde el espacio es más reducido. No así en otras dependencias, como el Módulo de Farmacia y Bioquímica en el Parque de la Salud o el de Ingeniería en el Campus de la Unam, “donde tenemos aulas mucho más amplias con ventilación”, y el Módulo de Informática de Apóstoles “donde también hay aulas grandes”.



Respecto de si todos los alumnos se pudieron incorporar, teniendo en cuenta que una gran cantidad proviene del interior de la provincia, Marinelli sostuvo que están en proceso de evaluación, pero “aparentemente están retornando todos a la presencialidad”.



Entre los tres módulos hay entre 3.000 y 4.000 alumnos. En referencia a la cantidad de ingresantes de este año, había 2.000 preinscriptos, de los cuales 1.100 cuentan con la inscripción completa.



“Estuvimos analizando los números, y más o menos estamos en el mismo promedio que los históricos”, observó, dado que en el 2017, durante la época previa a la pandemia había cerca de 1.200.



Marinelli destacó que durante las restricciones en la circulación hubo más de 150 tesis defendidas de forma virtual.



Respecto de las carreras más demandadas de este año, hizo saber que son “las de salud. La más numerosa es Bioquímica, le siguen Farmacia y Genética. Todavía no tenemos estadísticas, las vamos a hacer en el primer cuatrimestre, pero suponemos que el tema de la pandemia hizo que los estudiantes se volcaran al área”, expresó.



Importancia de la presencialidad

En tanto, Marinelli consideró que el regreso a la presencialidad “es necesario por dos aspectos: uno científico y académico, que es el tema de que el alumno tenga contacto con la práctica, ya sea en el área de salud o en las de laboratorio y talleres”.



El otro punto es el social porque “las personas, sobre todo los jóvenes, necesitan tener una interacción social para desarrollarse, una actividad cultural, amistades. Esos serían los dos ejes del retorno a la presencialidad, con cuidado y con la expectativa de ver si va a haber otro brote, pero tenemos el protocolo Covid-19 para trabajar”, resaltó.

En cifras

1.100Cerca de 1.100 estudiantes se inscribieron a la Facultad de Ciencias Exactas. Entre los tres módulos de la casa de estudios hay entre 3.000 y 4.000 alumnos.