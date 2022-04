Atropellan a un yaguarundí en el ingreso a Cataratas

sábado 02 de abril de 2022 | 6:04hs.

Una hembra adulta de yaguarundí fue atropellada por un colectivo el jueves, cerca de las 17, en el ingreso a Parque Nacional Iguazú, según declaró un testigo que presenció el hecho.



Desde Parques Nacionales indicaron que el Centro Operativo Cataratas fue alertado sobre un animal atropellado. Se acercaron los guardaparques al sector y aproximadamente 500 metros antes de ingresar al área Cataratas encontraron una hembra de yaguarundí atropellada, probablemente por un vehículo que salía del área Cataratas (fue encontrada sobre la margen derecha). El cuerpo del animal fue trasladado al Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (Cies) para investigación.



El yaguarundí, jaguarundi o gato moro (Herpailurus yagouaroundi) es una especie perteneciente a la familia Felidae, su peso corporal va de 3,5 a 6,5 kilos. Su cuerpo es largo y esbelto con miembros cortos y cola larga. La cabeza es pequeña y plana con orejas también pequeñas y redondeadas, carece de manchas o líneas.



Por su parte, desde Güira Oga indicaron que tomaron conocimiento del hecho pero fueron convocados para recuperar el cuerpo, no obstante, hacen hincapié en la necesidad de respetar los límites de velocidad en áreas protegidas para evitar el atropellamiento de animales que representa una pérdida irreparable para la selva paranaense.



Durante el tiempo de aislamiento y de reducción de circulación en las rutas por la pandemia se pudo notar una considerable disminución de atropellamiento de animales, no obstante luego de la habilitación de la circulación el número volvió a aumentar y durante el 2021 se contabilizaron alrededor de 550 animales atropellados en áreas protegidas.



Solamente durante enero fueron 50 los animales atropellados y se cree que muchos de ellos escapaban de los incendios y fueron envestidos por conductores que no respetan los límites de velocidad establecidos.