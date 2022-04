De quitarse subsidios, la luz costaría 70% más a pequeños consumidores

sábado 02 de abril de 2022 | 6:05hs.

En el marco del acuerdo de refinanciación de deudas logrado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se puso especial énfasis -a fin de lograr la reducción del déficit al 2,5% durante el 2022- a recortar subsidios a las tarifas de servicios públicos, como en caso de la energía eléctrica.



La primera repuesta fue el anuncio de suba del 20%, que -afirman desde la administración nacional- sería la única actualización del año. Lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández, el año pasado destinó un equivalente a 11.000 millones de dólares a subsidiar la energía eléctrica.



Sobre qué va a pasar con esta asistencia -por ahora-, no hay mayores detalles de los recortes que haría la Nación. Con el citado aumento previsto para todo el año, el gobierno de la Provincia había autorizado a mediados de enero a Energía de Misiones un incremento en la tarifa energética del 8% para usuarios residenciales y de 12% para no residenciales. Representó el primer incremento después de haber estado la tarifa freezada por 26 meses. En ese momento, se afirmó que se sostendría la asistencia brindada por el Estado.



Al respecto, El Territorio indagó sobre cómo se están aplicando los subsidios en Misiones y pudo conocerse que aún se encuentran vigentes tanto el subsidio nacional como la tarifa social, que fuera eliminada durante la administración de Mauricio Macri en 2018 y desde entonces está siendo costeada por el gobierno de Misiones.



En cifras, de acuerdo a la facturación correspondiente a febrero, la vigencia de la tarifa social provincial implicó absorber al gobierno de Misiones en el segundo mes del año, 145.559.915 pesos más impuestos.



De esta manera, Misiones mantiene la tarifa social que implica un beneficio que otorga el Estado a los que más necesitan.



Así, para un residencial que consume 200 kilovatios (kwh), la Provincia absorbe en el orden del 70%; de 500 kwh, 58%; de 700 kwh, 42% y de 1.400 kwh se cubre un 20% referido sólo a energía sin impuestos y otros conceptos.



Dicho en otros términos, si no estuviera vigente la tarifa social en Misiones, para estos usuarios el costo de la energía sería en el orden de un 70% más caro. En este caso, el subsidio provincial se transforma en tarifa social (ver Quiénes acceden...).



En la provincia hay unos 257.689 usuarios de Energía de Misiones. La mayoría recibe alguna asistencia, aunque los grandes usuarios no tienen subsidio nacional. A su vez, del total, los que reciben tarifa social en Misiones totalizan 100.574 usuarios residenciales, es decir para iluminar desde una casa hasta una habitación.



Nacional

En caso del subsidio nacional, cubre parte del costo de la compra mayorista. Es decir, en concepto de subsidio nacional se incluye a los llamados no residenciales generales, ya que, como se dijo, los grandes usuarios no tienen subsidio nacional y para la tarifa social provincial hay requisitos puntuales y abarca sólo categoría residencial.



De esta manera, en el orden nacional se contempla para un residencial de 200 kwh subsidio referido sólo a energía del 57%; de 500 kwh, 54%; de 700 kwh, 52% y de 1.400 kwh, 51%. En tanto, por ejemplo, para la categoría comercial de hasta 2.000 kwh, un 44%.



Cómo se aplica

Por lo explicado desde Energía de Misiones, presidido por Virginia Kluka, el subsidio nacional está incluido en la tarifa que se utiliza para facturar y se informa de ello el importe en cada liquidación lo que representa el monto subsidiado.



Es decir, en algunos casos implica absorber hasta un 57% del consumo total. En cuanto al sistema provincial de subsidio, que como se detalló, es un sistema de crédito que se transforma en tarifa social.



Cómo se detalla

Todos los usuarios, al recibir la factura puede apreciar los conceptos por los que abona la factura. Allí se destaca que, de acuerdo al nivel de consumo en kilovatios, se va elevando el costo de la tarifa.



Otros subsidios de Misiones

A su vez, hay algunos planes específicos acordados por la Provincia. Es el caso del Ahora Pan, en febrero, Emsa subsidió por un total de 1.587.811,28 pesos y las cooperativas, 339.216,67, totalizando por dicho ítem 1.927.027,95 pesos.



También de manera similar se subsidia mediante el Ahora Carne $1.572.489,17 (Emsa) y $314.663,02 (cooperativas), para totalizar $1.887.152,19. A ello se suman otros descuentos, que implicaron facturar en febrero a la administración provincial por un total de 175.797.887,39 pesos.

El análisis de lo que exige el FMI

Luego de que tanto el Congreso Nacional como el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaran el acuerdo entre ambas partes para refinanciar la deuda adquirida por la gestión anterior de Mauricio Macri, continúan los análisis de especialistas en torno al futuro de la Argentina y la posibilidad de cumplir con los estándares económicos acordados. El tal sentido, ayer el sitio digital El Cronista hace mención de las conclusiones de la calificadora internacional de riesgo Moody’s. “Los subsidios a la energía fueron del 2,3% del PIB en 2021 y el acuerdo del FMI exige una caída de los subsidios equivalente al 0,6% del PIB este año”, recuerda el informe. Y completa con desaliento: “Incluso antes de los recientes aumentos de los precios del petróleo y el gas, la reducción de los subsidios relacionados con la energía habrían requerido aumentos significativos en las tarifas de energía residencial”, con fuerte impacto en el bolsillo de la ciudadanía.

En cifras

U$S 11.000 millones Subsidió la energía eléctrica durante el año pasado el gobierno nacional. El FMI viene presionando bajar esos números.

$ 145 millones Representó para el gobierno de Misiones sostener la tarifa social durante febrero. También brinda asistencia con otros planes.

Quiénes acceden a la tarifa social

Energía de Misiones da cuenta de la vigencia y los requisitos para acceder a la tarifa social, destinada a favorecer a los sectores de menos recursos en la provincia.



Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos veces el Salario Mínimos, Vital y Móvil; ser titular de programas sociales; estar inscripto en el régimen de monotributo social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico; estar percibiendo el seguro de desempleo; contar con certificado de discapacidad.



Criterios de exclusión

También se da cuenta cómo se da de baja, mediante cruce con padrón de fallecidos, al verificar registro de propiedad inmueble, en este caso quedará excluido cuando sea titular de más de un inmueble.



También revisan el padrón de automotores y quedan excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta diez años de antigüedad. Los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo quedarán excluidos del beneficio social.