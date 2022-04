Asumió Bernhardt como defensor del Pueblo

sábado 02 de abril de 2022 | 6:04hs.

Durante la mañana de ayer se llevó a cabo la asunción del nuevo defensor del Pueblo en la ciudad de Oberá. Se trata de Carlos Bernhardt, que había sido electo en junio pasado por el Frente Juntos por el Cambio.



En una sesión especial del Concejo Deliberante, el presidente Santiago Marrodán tomó juramento al nuevo ombudsman que comenzará a desempeñar funciones, junto a la defensora adjunta Luciana Barella y su equipo de trabajo.



Tras la jura, Bernhardt leyó un discurso en el que señaló que asume un “compromiso social” con la ciudadanía obereña. “Quiero agradecer profundamente al pueblo obereño por haberme confiado el honor de representarlos como defensor del Pueblo”, destacó.



Asimismo, remarcó que “la Defensoría del Pueblo constituye básicamente una institución de persuasión, de mediación, para lograr resoluciones de conflicto entre los ciudadanos y los órganos de gobierno municipal. Pero tiene también otras atribuciones que serán utilizadas con firmeza en caso de que lo amerite”.



“Con el cargo me cabe, entre otras, la enorme responsabilidad de velar por los derechos colectivos e intereses difusos de esta sociedad que tanto me ha dado como obereño”, apuntó.



Adujo que “la educación y la política son herramientas para la transformación social, y quienes asumimos la representación de estos espacios debemos cambiar esa mirada negativa que existe, especialmente, sobre la última. Sabemos que la única manera de hacerlo es trabajar en equipo para cumplir aquello que propusimos durante la campaña”.



Por ese motivo, manifestó la importancia de que se trabaje desde distintos espacios politicos en conjunto. “Desde nuestro equipo creemos en las instituciones en su rol ordenador dentro de la sociedad, pero no funcionan sin gestiones transparentes, que es otro de nuestros objetivos: lograr una gestión transparente de todos los órganos municipales, pero transparente y efectiva, que no sea sólo retórica, o como decimos habitualmente, puro verso, sino con respeto a las constituciones nacional, provincial y a la Carta Orgánica obereña”, dijo.



Y concluyó: “Asumo el compromiso ante los ciudadanos que serán mis jueces a la hora de evaluar mi tarea y gestión”.



De la asunción también participaron el intendente de la localidad Pablo Hassan, el diputado nacional Carlos Fernández y la diputada nacional Florencia Klipauka, además de otros funcionarios locales y provinciales.