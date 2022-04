María Becerra y J Balvin, juntos en los Grammy

sábado 02 de abril de 2022 | 6:00hs.

María Becerra sigue haciendo historia en la música argentina. Hace apenas unos minutos, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense confirmó que la cantante hará una presentación junto a J Balvin durante la entrega de los Premios Grammy, que se celebrarán este domingo.



El mensaje subido a las redes sociales mezcla español e inglés y pone de manifiesto la relevancia cultural del hecho.



“¿Qué va a pasar when María Becerra takes the Grammy’s stage with J Balvin? No se pierdan su performance en la noche más grande de la música”, dice el tuit.