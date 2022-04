Afirman que Gallardo está en pareja con Alina Moine

sábado 02 de abril de 2022 | 6:00hs.

Tras separarse de Geraldine La Rosa, Marcelo Gallardo se la habría jugado por Alina Moine, la periodista de ESPN con la que tuvo un romance antes del nacimiento de su cuarto hijo, en 2019. Así lo contó Luli Fernández en Socios del espectáculo, donde explicó que uno de los mejores amigos del DT de River se lo confirmó.



“No solo están juntos, sino que se aman profundamente”, fueron las palabras que le dijo esta persona del círculo íntimo del Muñeco a la panelista. Sin embargo, todavía no apareció la primera foto juntos. Gallardo es un hombre muy reservado y nunca se refirió al tema. Sin embargo, Alina sí lo hizo con una frase muy particular: “No voy a hablar de mi vida prefiero evitarlo, cuidarlo y que quede para mi”.



“Hablé esta mañana con Alina y cuando le pregunté si me confirmaba su romance con Gallardo me dejó de contestar”, aseguró Luli Fernández en Socios del espectáculo.



La panelista además comentó que la periodista deportiva y el técnico de River se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ambos sienten que los detalles de su historia de amor puede llegar a generar problemas en sus respectivos trabajos.



Paula Varela, otra de las integrantes del programa de eltrece, señaló que Alina y el Muñeco comenzaron el romance cuando él estaba en pareja con la madre de sus hijos. “Alina quedó muy mal cuando él la dejó para intentar recomponer su matrimonio”, sentenció.



Gallardo y Geraldine La Rosa todavía no firmaron el divorcio, pero mantienen un excelente vínculo por los años compartidos y el bienestar de sus cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santino y Benjamín.