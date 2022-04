Explican por qué Smith no fue arrestado tras la cachetada a Rock

sábado 02 de abril de 2022 | 6:00hs.

El Departamento de Policía de Los Ángeles estaba preparado para arrestar a Will Smith el domingo, luego de que el actor le pegara una cachetada a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar.



El que lo confirmó fue el productor Will Packer, que en diálogo con el programa Good Morning America. El hombre explicó que los oficiales hablaron con Chris Rock, que no quiso presentar cargos. “Ellos decían que lo iban a buscar. Que estaban preparados para atraparlo en ese momento”, detalló.



También contó parte del diálogo que tuvo el humorista con los policías. “Puede presentar cargos y ‘podemos arrestarlo’, le dijeron. Estaban exponiendo las opciones, y mientras hablaban, Chris descartó todas las opciones. Él estaba como, ‘No, estoy bien. No, no, no’”, aseguró.



Durante esos minutos, además, integrantes de la Academia se acercaron a Smith para pedirle que se retirara del Dolby Theatre, a lo que el actor respondió en forma negativa. Esa actitud agravó la situación violenta que provocó, lo que puede derivar en sanciones.