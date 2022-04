‘The Batman’ marca un nuevo récord de taquilla

sábado 02 de abril de 2022 | 6:00hs.

Todo un éxito en taquilla. The Batman ha superado en su estreno en EE.UU. a las películas Aquaman y Joker, también del universo de DC Comics, y títulos de Marvel Studios como Guardianes de la galaxia y Spider-Man: de regreso a casa. De acuerdo a una nueva información, su recaudación doméstica se eleva a 338,1 millones de dólares desde su lanzamiento el pasado 3 de marzo en cines estadounidenses.



Según Forbes, que reportó recientemente estas cifras, la cinta con Robert Pattinson se ubica en el cuarto lugar de las producciones más exitosas basadas en las historietas de DC, solo por detrás de Mujer Maravilla (412.5 millones), Batman: el caballero de la noche asciende (448 millones) y Batman: el caballero de la noche (533 millones). Estas dos últimas pertenecen a la saga del vigilante de Gotham que diseñó Christopher Nolan para la pantalla grande.



Además, The Batman también se posiciona muy cerca de otros filmes de gran desempeño en Warner Bros. como Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte II (381 millones) y Francotirador (350 millones); se espera también la próxima publicación de los números registrados a nivel global.



Por ahora, no se puede declarar en qué lugar quedaría frente a las películas mencionadas, debido a que faltan unas semanas más antes de que haga oficial su estreno en la plataforma HBO Max, fijado para el 19 de abril.



Como se recuerda, todas las propuestas cinematográficas de la compañía son distribuidas también en el mercado digital por medio del servicio streaming con una espera de 45 días para mantener una proyección exclusiva en salas.



Los usuarios podrán disfrutar muy pronto de este reinicio del superhéroe bajo la mirada del cineasta Matt Reeves, quien escribió y dirigió esta historia que aborda el segundo año de Bruce Wayne en su doble vida como un heredero millonario por el día y Batman por las noches.



“En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como El Acertijo”, describe la sinopsis oficial de la nueva aventura del Murciélago de Gotham. Reeves toma elementos de los cómics originales del personaje para plasmarlos en una trama totalmente renovada en la pantalla grande.



Robert Pattinson sucede a Ben Affleck en el papel del enmascarado y ofrece una brillante interpretación del héroe a través de una visión mucho más oscura.



“Soy la venganza”, es la frase que se ha convertido en un sello de esta versión del actor británico, quien –acallando los prejuicios por su pasado en Crepúsculo– se enfrenta contra un cúpula del mal en una Ciudad Gótica mucho más fiel a la de las páginas de DC Comics.



Al protagonista se sumaron otras notables estrellas al elenco principal: Zoë Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como El Pingüino y Jeffrey Wright como Jim Gordon. El guion y dirección recayó en Matt Reeves, un fanático confeso de las aventuras del superhéroe en las historietas que ha logrado mantener su legado por todo lo alto.