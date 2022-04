Atlético Garuhapé ganó y es líder de su zona en la Liga de Puerto Rico

viernes 01 de abril de 2022 | 15:21hs.

El elenco de Atlético Garuhapé ganó ayer como local su compromiso ante Atlético Demisiones de Capioví por 2 a 1, y de esta manera es líder en la zona norte. También ganó 25 de Mayo de Puerto Rico a Mandiyú de Garuhapé e igualaron Belgrano de El Alcázar y Papel Misionero.

Los partidos se desarrollaron el jueves por la noche, dos de los clubes que forman parte de la zona Norte jugaron la quinta fecha, culminaron la primera ronda de la fase de grupos y ahora se preparan para la segunda vuelta.

El líder de la zona, Atlético Garuhapé se hizo fuerte como local ante Atlético Demisiones de Capioví que venía de dos victorias seguidas. Para los dueños de casa convirtieron Enzo Strieder y Agustín Benítez, en tanto que para la visita descontó Alejandro Reckzigel.

Además, 25 de Mayo de Puerto Rico en su casa superó a Mandiyú de Garuhapé, los goles para los anfitriones fueron por parte de Santiago Cañete, William Ruiz Diaz y Matías Vargas, en tanto que para el conjunto garuhapeño lo hizo Marcelo Escobar.

En otro partido que se jugó igualaron sin goles en El Alcázar el local Belgrano frente a Papel Misionero de Capioví.

Sexta fecha

Los próximos días -sábado y domingo- va a disputarse la sexta fecha tanto de la zona Norte como la Sur, iniciándose así las revanchas en ambos grupos y con las expectativas de acceder a la siguiente instancia del certamen.

Zona Norte:

Mandiyú vs. Papel Misionero: 16.30

25 de Mayo vs. Atlético Garuhapé: 16.30

Demisiones vs. Belgrano: 19.00

Zona Sur:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Atlético Jardín América: 16.00

Esperanza de Capioví vs. Leoni: Sábado 2 de abril a las 17.00

Libre: Timbó