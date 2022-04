Las palabras de Hugo Oscar Bordón veterano de Malvinas de Monte Caseros, Corrientes

viernes 01 de abril de 2022 | 10:17hs.

“Nunca hable de Malvinas en mi casa”, la frase corresponde a Hugo Oscar Bordón, veterano de Malvinas de Monte Caseros, Corrientes. “Estoy en mi centro de Veteranos de Monte Caseros “Avá Ñaró’, que significa ‘indio bravo’. Hablar de lo que pasamos me fortalece, me impulsa a seguir adelante”, dijo.

Hugo Oscar Bordón hizo el servicio militar en 1981, “y cuando iba a salir de baja me retuvieron la baja, y ya quedé afectado a la guerra. Llegamos a Malvinas el 10 o 12 de abril, hasta finalizar la guerra. Tenía 19 años”.

Continuó diciendo: “Yo era chofer al principio cuando llegamos. Después me tocó ir a combatir a Monte Harriet, hasta que caí herido el 12 de junio. Quedé tirado dos días y medio, me rescataron comandos ingleses, me preguntaron si tenía algún rango militar, le dije que no, que era soldado. Me cortaron una manga, me pusieron una inyección, sacaron de la espalda una camilla y me pusieron una manta térmica. Después me vinieron a buscar”, contó en LRA12.

En cuanto a su recuperación, Bordón recordó que “fue en Campo de Mayo. Mi recuperación fue lenta, porque mis huesos no soldaban, por el mucho frío que pasamos. Los primeros auxilios, el acomodamiento de huesos, me lo hicieron los médicos ingleses”.

Hugo formó parte del contingente que en 2019 fue a Malvinas por segunda vez, “fuimos con mi hermano (Daniel) Rojas de Santo Tomé, y me hizo muy bien. Sentí que me saqué una mochila de encima. Si le preguntás a cualquier veterano, las 24 horas en su casa (su pensamiento) es Malvinas. Yo me fui con una mentalidad, quería saber si los habían sacado a dos compañeros que cayeron muertos, y me di cuenta que ya no estaban”.

“Nunca hablé de Malvinas en mi casa. Sí hablo de lo que me pasó en el Centro de Veteranos, o en las charlas que doy en el profesorado. Ahí se van enterando mis hijos, tengo cuatro hijos (dos mujeres y dos varones) y tres nietos”, contó.